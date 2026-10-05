Nijerya’da 32 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

Nijerya’nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde askeri bir hava aracı düştü. Kaza, eyaletin Ilaje yerel yönetim bölgesine bağlı Igbokoda kentinin yakınlarında meydana geldi. İlk saatlerde helikopter olduğu belirtilen hava aracının, Nijerya Hava Kuvvetleri tarafından ATR-42 tipi askeri uçak olduğu açıklandı.

UÇAK RADARDAN KAYBOLDU

Nijerya Havacılık Bakanı Festus Keyamo’nun açıklamasına göre hava aracında 25 yolcu ve 7 mürettebat olmak üzere toplam 32 kişi bulunuyordu. Uçağın Edo eyaletinden Lagos’a doğru rutin bir görev kapsamında ilerlediği, ancak yaklaşık yerel saatle 09.00 sıralarında radardan kaybolduğu belirtildi.

Hava aracının, Igbokoda’daki deniz üssünün yakınlarında düştüğü ve enkazının bulunduğu bildirildi. Bölgede güvenlik güçleri ile kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yetkililer, kazanın ardından uçakla telsiz bağlantısı kurma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

BATAKLIK BÖLGEDE ARAMA-KURTARMA

Kazanın meydana geldiği bölgenin bataklık ve nehirlerle çevrili olması, ekiplerin olay yerine ulaşmasını zorlaştırdı. Yerel kaynaklar, kazanın şiddetli yağış sırasında meydana geldiğini aktardı. Bir bölge sakini ise kazadan hemen önce çok yüksek bir ses duyduklarını, ancak bataklık alandaki bölgeye ulaşamadıklarını söyledi.

Ondo Eyaleti Polis Sözcüsü Jimoh Abayomi, kazayı doğrularken olayın tüm ayrıntılarının henüz belirlenmediğini açıkladı. Abayomi, güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis ayrıca bölgede yaşayanlardan doğrulanmamış bilgileri yaymamalarını istedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından bazı yerel kaynaklar çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü. Ancak Nijeryalı yetkililer tarafından henüz resmi bir can kaybı açıklanmadı. Arama-kurtarma çalışmalarının sonucu ve uçaktaki kişilerin durumunun, ekiplerin enkaz bölgesindeki çalışmalarının ardından netleşmesi bekleniyor.

Kazanın nedeni de henüz açıklanmadı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve hava aracının neden düştüğünün yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.