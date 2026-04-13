Nijerya'da ordu hedef şaşırdı: 56 vatandaşını öldürdüler

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, ordu birlikleri tarafından düzenlenen hava operasyonu, hedef şaşırması sonucu sivil bir pazar yerini vurdu. Olay, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı yürütülen operasyonlar sırasında meydana geldi.

YANLIŞLIKLA DÜZENLENEN OPERASYON

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya ordusu, Yobe-Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 56 sivil yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Hava saldırısının, terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef alan bir askeri operasyon sırasında yapılması planlanıyordu.

BÖLGEYE GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

Yobe Valisi'nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, yaptığı yazılı açıklamada, "bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi." Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sivil kayıpların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

(AA)