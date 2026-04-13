Maaşından memnun olmadı çalıştığı depoyu yaktı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Ontario kentinde bulunan 1,2 milyon metrekarelik kağıt mendil deposunda, maaşından memnun olmadığı iddia edilen bir kişinin çıkardığı yangın sonucu tesis kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 50 milyon kişinin ihtiyacını karşılayan dağıtım merkezinde büyük hasar meydana geldi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ontario kentinde çıkan büyük çaplı yangın, dev bir kağıt mendil deposunu tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangının ardından ortaya çıkan görüntüler, felaketin boyutunu net şekilde ortaya koydu.

DEPO KÜL OLDU, ÇATI ÇÖKTÜ

Görüntülerde, geniş bir alana yayılan deponun tamamen küle döndüğü, çatısının çöktüğü ve enkazdan yoğun dumanların yükselmeyi sürdürdüğü dikkat çekti. İtfaiye ekiplerinin uzun süre müdahale ettiği yangının ardından geriye yalnızca yıkıntılar kaldı.

50 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Yetkililer, yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik alana kurulu tesisin, yaklaşık 50 milyon kişinin kağıt mendil ihtiyacını karşılayan kritik bir dağıtım merkezi olduğunu açıkladı. Yangının, tedarik zincirinde ciddi aksamalara neden olabileceği ifade ediliyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 29 yaşındaki Chamel Abdulkarim isimli şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin maaşından memnun olmadığı ve bu nedenle depoyu kasıtlı olarak ateşe verdiği iddia edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

