Ankara'da ilaç fabrikasında yangın

Ankara'nın Sincan ilçesi Alcı OSB Mahallesi 2000. Cadde'de faaliyet gösteren ilaç fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sincan Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Mardin’de yangın paniği! 1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

YANGIN ÇIKTI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince ilk müdahaleyle çevreye yayılmaya çalışıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için çevre istasyonlardan takviye olarak köpük kulesi ve tankerler de gönderildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, belediye ekipleri de arazözlerle destek oldu.

Kadıköy'deki tekne yangınında 4 kişi kurtarıldı!

5 SAATLİK MÜDAHALE

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

FABRİKA KULLANILAMAZ HALDE

Yangın nedeniyle fabrikanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olay yerinde soğutma ve güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

(AA)