Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 903'e yükseldi, 4 bini aşkın kayıp

Himalayalar'ın Nepal-Çin sınırında 26 Ağustos'ta başlayan felaketin boyutu her geçen saat daha da büyüyor. Nepal'in Rasuwa bölgesinde buzul ve kaya kütlelerinin çökmesiyle tetiklenen devasa su ve enkaz akışı, vadiler boyunca ilerleyerek yerleşim yerlerini, yolları, köprüleri ve hidroelektrik tesislerini vurdu. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu'nun son verilerine göre ülkede 903 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 247 kişi ise kayıp. Şimdiye kadar 10 bin 451 kişi kurtarılırken, 267 kişinin yaralandığı bildirildi.

Felaketin en büyük endişe kaynaklarından biri ise hidroelektrik projelerinde çalışan işçiler. Yetkililer, farklı tesislerde görev yapan 933 kişinin hâlâ kayıp olduğunu açıkladı. Arama ekipleri, özellikle su ve çamurla dolan tünellerde mahsur kalmış olabilecek işçilere ulaşmaya çalışıyor. Operasyonlara 20 binden fazla güvenlik görevlisi katılırken, helikopterlerle yürütülen tahliyelerde binlerce kişi güvenli bölgelere taşındı.

TOPLAM CAN KAYBI 919'A ULAŞTI

Felaket yalnızca Nepal'le sınırlı kalmadı. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde de selin ardından 16 kişi hayatını kaybetti, 546 kişi kayboldu. Böylece Nepal ve Tibet'teki toplam can kaybı 919'a, kayıp sayısı ise 4 bin 793'e ulaştı. Nepal'deki kayıpların 592'sinin yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde de Nepal'den gelen nehirlerde 17 ceset bulunduğu ve bunların sel mağdurlarına ait olabileceği belirtildi.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN CENAZELER VAR

Nepal'de ayrıca kimliği belirlenemeyen çok sayıda cenaze farklı bölgelerdeki hastanelere götürülürken, kayıp yakınları günlerdir gelecek haberleri bekliyor. Yetkililer, enkaz ve nehirlerden çıkarılan cenazelerin kimliklerinin belirlenebilmesi için kayıt ve DNA çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Himalayalar'da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, özellikle hidroelektrik tesislerinin bulunduğu bölgelerde yüzlerce kişiye ulaşılması için zamanla yarışılıyor. Yetkililer, kayıp listesinin önümüzdeki günlerde değişebileceği uyarısında bulundu.