Türk rehber Nepal'deki sel felaketinde kayboldu! 6 Şubat depremlerinin kahramanıydı

Nepal-Tibet sınırındaki sel felaketinde 626 kişi yaşamını yitirdi, 1924 kişi kayboldu. Kayıplar arasında bulunan Türk vatandaşı tur rehberi Elena Öksüz’den 26 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyor.

Nepal’in Çin sınırına yakın bölgelerini vuran sel felaketinde Türk vatandaşı bir tur rehberi de kayboldu. Şevval Yiğit’in haberine göre, Elena Öksüz’e 26 Ağustos’tan bu yana ulaşılamıyor.

Rusya vatandaşlığı da bulunan Öksüz’ün Litvanya’dan Nepal’e gittiği belirtildi.

FELAKET GÜNÜ OTELDEN AYRILDI

İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, Öksüz’ün felaketin yaşandığı gün otelden ayrıldığını söyledi.

NTV'nin haberin göre; Eracun, “Elena Öksüz bu bölgede ve 8 Ağustos'tan beri Tibet'ten Nepal'e giriş yapıyor. Nepal bölgesinde yine batıdan gelen karışık bir grupla birlikte buluşarak oradaki turlarını yapıyorlar. Elena'nın 26'sındaki bu olayla birlikte otelden ayrıldığını biliyoruz.” dedi.

Öksüz’ün vize muafiyetinden yararlanmak için Nepal’e Rus pasaportuyla giriş yaptığı bildirildi. Eracun, bu nedenle Dışişleri Bakanlığının ilk aşamada kayıp vakasından haberdar olmadığını ifade etti.

TUREB VE İRO HAREKETE GEÇTİ

MY Gazete’nin haberine göre, Türkiye Turist Rehberleri Birliği ile İstanbul Turist Rehberleri Odası, Öksüz’ün ailesi ve Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçti. Arama ve haber alma çalışmalarının koordineli biçimde sürdürüldüğü belirtildi.

Öksüz’ün yaklaşık 7 yıl önce Antalya’da da turist rehberi olarak çalıştığı aktarıldı. Uzun süredir Çin ile Nepal arasındaki sınır bölgesinde turlar düzenlediği bildirildi.

Telefon ve ulaşım altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğü bölgede, Öksüz’ün bulunduğu noktaya ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. Ailesi ve meslektaşlarının, dağcılık deneyimi ve bölgeyi tanıması nedeniyle Öksüz’ün sağ bulunacağına dair umutlarını koruduğu belirtildi.

TUREB Turist Rehberleri Birliği şu açıklamayı yaptı:

"Nepal’de yaşanan sel felaketi nedeniyle kendisine ulaşılmayan değerli meslektaşımız Elena Öksüz için ilk günden itibaren Birliğimiz ve İstanbul Turist Rehberleri Odası koordinasyonunda meslektaşımızın ailesi ve Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçilmiştir. Büyükelçiliklerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmış olup süreç yakından takip edilmektedir. Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’a giderek ekiplere çevirmenlik yapan ve depremi duyar duymaz yardıma koşan meslektaşımıza sağlıklı bir şekilde ulaşmayı temenni ediyor, sürecin takipçisi olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Gelişme oldukça Birliğimiz tarafından gerekli bilgilendirme yapılacaktır."

DÖRT DİL BİLEN PROFESYONEL REHBER

2001 yılında Rusya’dan Türkiye’ye taşınan Öksüz, Türkçe öğrendikten sonra Türk vatandaşlığına geçti. Dört dil bilen Öksüz, profesyonel turist rehberi olarak çalışmaya başladı.

Doğaya, dağ rotalarına ve kuş gözlemciliğine ilgi duyan Öksüz’ün daha önce de Nepal’e gittiği belirtildi. Annapurna Koruma Alanı ve Mardi Himal High Camp gibi dağlık bölgelerde bulunan Öksüz’ün buradaki gözlemlerini paylaştığı aktarıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE TERCÜMANLIK YAPTI

Öksüz, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay ve Adıyaman’a gitti. Yabancı arama kurtarma ekiplerine gönüllü tercümanlık yapan Öksüz’ün, enkaz altındaki çok sayıda kişinin kurtarılmasına katkı sunduğu belirtildi.

1924 KİŞİ HÂLÂ KAYIP

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumunun açıklamasına göre, selde hayatını kaybedenlerin sayısı 626’ya yükseldi.

Kayıp 1924 kişiden 517’sinin yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Yaklaşık 4 bin kişi sel bölgelerinden kurtarıldı. Arama kurtarma ve yardım çalışmalarında 15 bin güvenlik personeli görevlendirildi.

Sel nedeniyle onlarca köprü yıkıldı. Yollar ve altyapı tesisleri ağır hasar gördü. Ulaşımın kesildiği bölgelere ekip ve yardım ulaştırılması için helikopterler sevk edildi.

Felaketin etkilediği Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde de 5 kişi hayatını kaybetti.

FELAKETİ BUZUL ÇÖKMESİ TETİKLEDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, bölgede ilk olarak 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Merkez daha sonra verilerini güncelleyerek sismik hareketin buzul çökmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Uzmanlara göre, yaklaşık 600 metre genişliğindeki buz kütlesi buzuldan koparak binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklendi. Bunun sonucunda büyük bir su ve moloz dalgası oluştu. Evler, yollar, köprüler ve altyapı tesisleri sel sularına kapıldı.

İKİNCİ SEL TEHLİKESİ YAŞANDI

Buzul çığının ardından Himalayalar’dan kopan kaya ve molozlar bir noktada birikerek doğal bir set oluşturdu. Setin arkasında yaklaşık 3 milyon metreküp su toplandı. Bu miktarın 1200 olimpik yüzme havuzuna eş değer olduğu açıklandı.

Moloz setinin su basıncına dayanamaması yeni bir taşkın tehlikesine yol açtı. Çinli ve Nepalli yetkililer bölge halkına yüksek kesimlere çıkmaları yönünde uyarıda bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına da su taşmadan hemen önce ara verildi. Alınan önlemler sayesinde ikinci taşkında yeni bir can kaybı yaşanmadı.