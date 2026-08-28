Nepal'de yaşananlar kıyamet senaryolarında bile yazılmadı... Çamur dolu devasa tünelde mahsur kaldılar

Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesinde meydana gelen yıkıcı sel ve toprak kaymalarının ardından arama-kurtarma ekipleri, bu kez bir hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalanları kurtarmak için zamana karşı mücadele ediyor. Nepal Ordusu, Upper Trishuli-1 hidroelektrik projesinin tünelinde mahsur kalan yaklaşık 350 işçi ve bölge sakinini güvenli bölgeye çıkardı. Ancak aynı tünelde bulunan 100'den fazla kişinin tahliyesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyon, sel sularının yolları ve köprüleri kullanılamaz hale getirdiği, nehir seviyelerinin hızla yükseldiği ve hava koşullarının kötüleştiği bir ortamda yürütülüyor. Nepal Ordusu, Rasuwa'nın farklı noktalarında da yüzlerce kişiyi güvenli bölgelere taşıdı. Yalnızca bölgedeki çalışmalar kapsamında 800'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi. Helikopterler, kara ulaşımının büyük ölçüde kesildiği yerleşimlere ulaşmak için operasyonun en önemli araçlarından biri haline geldi.

FELAKETİN MERKEZİNDEKİ ENERJİ PROJESİ

Selin ağır hasar verdiği Upper Trishuli-1 projesi, Nepal'in en büyük yabancı yatırımlı hidroelektrik projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kathmandu'nun yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Rasuwa'da, Trishuli Nehri üzerinde inşa edilen tesisin kurulu gücü 216 megavat. Yaklaşık 647 milyon dolarlık projede Güney Kore merkezli şirketler başta olmak üzere uluslararası ortaklar yer alıyor. Projenin tamamlanmasıyla Nepal'in elektrik üretim kapasitesine önemli katkı sağlanması ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyordu.

ÇALIŞANLARLA İLETİŞİM KURULAMADI

Sel felaketi sırasında santralde çalışan bazı Güney Kore vatandaşlarıyla da iletişim kesildi. Güney Koreli yetkililer, kayıp çalışanların bulunması için acil müdahale ekipleri oluştururken, aileler bölgeye helikopterlerin gönderilmesini talep etti. Reuters'a göre dokuz Güney Koreli çalışandan haber alınamıyor; bir diğer grup ise bölgede mahsur durumda.

Hindistan vatandaşlarının da santralde çalışanlar arasında bulunduğu bildirildi. Hindistan basınında yer alan bilgilere göre kurtarılan 350 kişi arasında 63 Hindistan vatandaşı bulunuyor.

İKİNCİ SEL TEHLİKESİ

Felaketin ardından nehirlerin taşıdığı kaya, çamur ve enkaz bazı bölgelerde doğal setler oluşturdu. Bu setlerin arkasında biriken suyun yeniden taşması veya setlerin aniden parçalanması halinde yeni bir sel dalgasının meydana gelmesinden endişe ediliyor. Bu nedenle bazı bölgelerde tahliye çalışmaları hızlandırılırken, kurtarma operasyonları da yeni taşkın ihtimali nedeniyle büyük risk altında yürütülüyor.

Felaketin ilk aşamasında Himalayalar'ın yüksek kesimlerinde meydana gelen buz ve kaya kütlesi çökmesinin nehir yatağına devasa miktarda su, kaya ve çamur taşıdığı bildirildi. Ardından Lhende Khola'dan Bhote Koshi'ye ulaşan sel suları Trishuli Nehri boyunca ilerleyerek yerleşim yerlerini ve kritik altyapıyı vurdu. Bazı noktalarda nehir seviyesinin yalnızca 30 dakika içinde yaklaşık 9 metre yükseldiği aktarıldı.

CAN KAYBI HIZLA YÜKSELİYOR

Güncel uluslararası kaynaklarda Nepal'de 500'ün üzerinde, Tibet'te ise en az 5 kişinin hayatını kaybettiği; iki bölgede yüzlerce kişinin halen kayıp olduğu bildirildi. Associated Press, Nepal'de 547, Tibet'te 5 kişinin öldüğünü ve toplamda 1.500'den fazla kişinin kayıp olduğunu aktardı.

NEPAL YARDIM TEKLİFLERİNİ REDDETTİ

Kayıplar arasında çok sayıda yabancı vatandaşın bulunması felaketin uluslararası boyutunu da büyüttü. Hindistan, Güney Kore, ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere vatandaşlarının da kayıp listelerinde yer aldığı bildirildi. Hindistan, sınır eyaletlerinde yaşayan binlerce kişiyi olası yeni taşkınlara karşı tahliye ederken, yabancı ülkeler Nepal'e arama-kurtarma ve insani yardım teklifinde bulundu.

Nepal hükümeti ise yabancı kurtarma ekiplerinin ülkeye girişine şu aşamada ihtiyaç duyulmadığını açıkladı. Hindistan, Çin, ABD, İngiltere, Japonya, Sri Lanka ve Bangladeş'in destek tekliflerine rağmen Katmandu, operasyonların kendi güvenlik güçleri tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Güney Kore ise kendi vatandaşlarının kayıp olması nedeniyle Nepal ile ekip gönderilmesi konusunda görüşmelerini sürdürüyor.