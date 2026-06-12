NATO zirvesi öncesi sürpriz temas: Hakan Fidan ve Tom Barrack bir araya geldi

ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, NATO zirvesi öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Barrack, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada temasın “verimli” geçtiğini belirterek, Türkiye ile ABD’nin çok sayıda ortak hedefe sahip iki güçlü müttefik olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden "Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme. Pek çok ortak hedefe sahip güçlü müttefikler olarak, ABD-Türkiye ortaklığı sonuçlar veriyor" açıklamasını yapan Büyükelçi, iki ülke arasındaki iş birliğinin somut sonuçlar ürettiğini belirtti.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Diplomatik kaynaklar, Ankara’daki temasların NATO zirvesi öncesi kritik bir zamanlamaya denk geldiğine dikkat çekerken, güvenlik, bölgesel gelişmeler ve ittifak politikalarının görüşmede öne çıkan başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

Tarafların mesajlarında öne çıkan “ortaklık” ve “sonuç odaklı iş birliği” vurgusu, Türkiye–ABD ilişkilerinde yeni bir diplomatik ton olarak yorumlandı.