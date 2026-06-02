Barrack'tan tartışmalı Ortadoğu açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Ortadoğu'da kalıcı istikrar için Irak, Suriye ve Türkiye'nin stratejik dayanak noktası olduğunu belirterek, bu üç ülkenin dengelenmesinin kabile, din ve mezhep farklılıklarını aşan tek ve tutarlı bir Amerikan irtibat noktası gerektirdiğini söyledi.

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ortadoğu'nun istikrarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barrack, "uzun süredir Levant ve Anadolu coğrafyasını inceleyenlerin geleneğine" atıfta bulunarak, bölgedeki üç ülkenin önemini vurguladı.

"Levant ve Anadolu'yu uzun süredir inceleyenlerin geleneğine uygun olarak Irak, Suriye ve Türkiye, Ortadoğu'da kalıcı herhangi bir istikrarın üzerinde dönmesi gereken stratejik dayanak noktası olmaya devam ediyor. Bu üç ülkenin dengelenmesi, kabile, din veya mezhep farklılıklarını aşan tek ve tutarlı bir Amerikan irtibat ve nüfuz noktası gerektirir. Başkan Trump tarafından benimsenen bu hayati misyon, bölgenin farklı unsurlarını tek bir tutarlı düzen ve ortak çıkar dokusunda birleştirerek kendisini ortak refaha doğru yönlendirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır."