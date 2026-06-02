Halk TV Dünya Barrack'tan tartışmalı Ortadoğu açıklaması

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Ortadoğu'da Türkiye, Irak ve Suriye'nin "dengelenmesi" için ortak bir Amerikan irtibat noktasına ihtiyaç olduğunu öne sürdü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Ortadoğu'da kalıcı istikrar için Irak, Suriye ve Türkiye'nin stratejik dayanak noktası olduğunu belirterek, bu üç ülkenin dengelenmesinin kabile, din ve mezhep farklılıklarını aşan tek ve tutarlı bir Amerikan irtibat noktası gerektirdiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ortadoğu'nun istikrarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barrack, "uzun süredir Levant ve Anadolu coğrafyasını inceleyenlerin geleneğine" atıfta bulunarak, bölgedeki üç ülkenin önemini vurguladı.

"IRAK, SURİYE VE TÜRKİYE STRATEJİK DAYANAK NOKTASIDIR"

Barrack, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Levant ve Anadolu'yu uzun süredir inceleyenlerin geleneğine uygun olarak Irak, Suriye ve Türkiye, Ortadoğu'da kalıcı herhangi bir istikrarın üzerinde dönmesi gereken stratejik dayanak noktası olmaya devam ediyor. Bu üç ülkenin dengelenmesi, kabile, din veya mezhep farklılıklarını aşan tek ve tutarlı bir Amerikan irtibat ve nüfuz noktası gerektirir. Başkan Trump tarafından benimsenen bu hayati misyon, bölgenin farklı unsurlarını tek bir tutarlı düzen ve ortak çıkar dokusunda birleştirerek kendisini ortak refaha doğru yönlendirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır."

