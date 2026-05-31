Rubio: Barrack, Suriye ve Irak'ta merkezi rol oynamaya devam edecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tom Barrack’ın bölgedeki görev ve misyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. X üzerinden değerlendirmelerde bulunan Rubio, Barrack'ı Suriye konusunda "merkezi bir muhatap", Irak konusunda ise "kilit ve güvenilir bir isim" olarak nitelendirdi.

Rubio, Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak 'paha biçilmez bir rol üstlendiğini' belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu görevi sona ererken, uzmanlığı, ilişkileri ve 'Önce Amerika' gündemine dair anlayışıyla hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir."



"SURİYE VE IRAK'TA HAYATİ ROL ÜSTLENİYOR"

Yaptığı bir diğer paylaşımda Barrack’ın yalnızca Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmadığına dikkat çeken Rubio, onun aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın Suriye hükümetiyle yürüttüğü stratejik işbirliğini ilerleten kilit bir isim olduğunu vurguladı. Rubio ayrıca, Büyükelçi'nin Irak'taki yeni hükümetle yürütülecek çalışmalarda da hayati bir rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi.

"TRUMP EKİBİNİN VAZGEÇİLMEZ BİR ÜYESİ"

Barrack’ın Trump ekibinin "vazgeçilmez bir üyesi" olduğuna işaret eden Dışişleri Bakanı Rubio, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Kendisine tam güvenim vardır ve Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışmaktadır. Bu çalışmaya liderlik etme istekliliğinin devam etmesi Amerikan halkına büyük fayda sağlamaktadır." (AA)