Müritleri ayaklarını öpmek için kuyruğa girdi, o klimalı kabinden çıkmadı

Hindistan’da takipçileri tarafından “ruhani lider” olarak kabul edilen Sant Rampal Ji Maharaj, müritleriyle buluştuğu sırada kullanılan sıra dışı düzenek nedeniyle gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Rampal’ın, camla çevrili ve klima bulunan özel bir bölümde oturduğu, kendisini ziyaret eden takipçilerin ise ayaklarını öpmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerde Rampal’ın koltuğunun bulunduğu bölümün camla çevrildiği ve içerideki klimanın doğrudan bu alanı serinlettiği dikkat çekti. Buna karşın liderin ayaklarının cam bölümün dışına doğru uzatıldığı, müritlerin de sırayla yaklaşarak ayaklarını öptüğü görüldü. Bu anlar kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş şekilde paylaşılırken, uygulamaya yönelik eleştiriler de beraberinde geldi.

BENZER OLAYLARLA GÜNDEME GELİYOR

Rampal’ın sıcak havadan korunmak için özel önlemler alması daha önce de benzer görüntülerle gündeme gelmişti. Önceki görüntülerde de görevlilerin Rampal’ın yanında taşınabilir klima ve çeşitli soğutucu cihazlar taşıdığı görülmüştü. Bu nedenle son görüntüler, sosyal medyada “klimalı kabin” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Özellikle müritlerin liderin ayaklarını öpmek için uzun kuyruklar oluşturması ile Rampal’ın camla çevrili, klimalı bölümde tutulması arasındaki görüntü karşıtlığı kullanıcıların dikkatini çekti. Görüntüler dış basında da yankı bulurken, Rampal’ın sıcak havaya karşı uyguladığı bu yöntem ve takipçileriyle kurduğu temas biçimi yeniden tartışma konusu oldu.