Başbakan binlerce kişiyle aynı anda yoga yaptı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Hindistan, Uluslararası Yoga Günü'nü bu yıl da büyük katılımla kutladı. Kutlamaların merkezi ise Batı Bengal eyaletinin başkenti Kolkata oldu. Başbakan Narendra Modi, kentin simge noktalarından Red Road'da düzenlenen programa katılarak binlerce kişiyle birlikte yoga yaptı.

Bu yıl "Sağlıklı Yaşlanma İçin Yoga" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yoganın yalnızca fiziksel sağlığa değil, zihinsel dengeye, duygusal dayanıklılığa ve ileri yaşlarda aktif yaşamın sürdürülmesine sunduğu katkılar ön plana çıkarıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan programa her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

DÜNYA GENELİNDE KUTLAMA

Red Road boyunca oluşan kalabalık, aynı anda gerçekleştirilen yoga seanslarıyla dikkat çekti. Binlerce kişinin senkronize hareketlerle yoga yaptığı anlar havadan görüntülenirken, ortaya çıkan kareler sosyal medya platformlarında kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Kutlamalar yalnızca Hindistan ile sınırlı kalmadı. Uluslararası Yoga Günü kapsamında dünya genelinde yaklaşık 2 bin 500 farklı noktada etkinlik düzenlendi. Ayrıca 210'dan fazla Hint büyükelçiliği, konsolosluğu ve diplomatik misyonu da organizasyonlara katılarak günün önemine dikkat çekti.

ETKİNLİKLERE LİDERLİK EDİYOR

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2015 yılında 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü ilan etmesinden bu yana kutlamaların en önemli isimlerinden biri olan Modi, önceki yıllarda Yeni Delhi, Chandigarh, Lucknow, Mysuru, Srinagar ve Visakhapatnam'daki programlara da liderlik etmişti.

Kolkata'daki son etkinlik ise yüksek katılımı ve sosyal medyada yarattığı etkiyle günün en çok konuşulan organizasyonlarından biri olarak öne çıktı. Milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, yoga gününün küresel ölçekte ulaştığı etkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.