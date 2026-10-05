Moda dünyası bu olayı konuşuyor: Milyon dolarlık markanın kurucuları ölü bulundu

ABD’nin California eyaletinde lüks kadın giyim markası Bryn Walker’ı kurarak moda dünyasında tanınan Bryan Walker ile eşi Michelle Min, evlerinin dışında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olayın cinayet-intihar olup olmadığını araştırırken, aileden gelen açıklamalar soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarını ortaya çıkardı.

ÜNLÜ ÇİFT VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Berkeley Polis Departmanı, 2 Ekim sabahı saat 10.30’dan kısa süre sonra Panoramic Hill bölgesindeki 499 Panoramic Way adresine çağrıldı. Oakland ile Berkeley sınırında bulunan lüks yerleşim bölgesindeki adrese ulaşan ekipler, 61 yaşındaki Bryan Walker ile 63 yaşındaki Michelle Min’i silahla vurulmuş halde buldu.

Polis ekipleri, sağlık görevlileri olay yerine ulaşana kadar çifte müdahale ederek yaşam kurtarma çalışması yaptı. Ancak Oakland Polis Departmanı ekiplerinin de olay yerine geldiği sırada çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Oakland Polisi, olay yerinde bir silah bulunduğunu açıkladı. Ancak silahın kimin tarafından kullanıldığı henüz belirlenmedi. Yetkililer cinayet-intihar ihtimalini dışlamazken, soruşturmanın bu yönde kesinleşmiş bir sonucu bulunmadığını vurguladı.

KOMŞU SİLAH SESLERİNİ DUYDU

Yerel basında yer alan bilgilere göre çifti, silah seslerini duyan bir komşu evlerinin dışında buldu.

Polis, olayın ardından çevre için herhangi bir tehdit bulunmadığını açıkladı. Soruşturma kapsamında başka bir şüphelinin aranmadığı da bildirildi.

AİLEDEN CİNAYET-İNTİHAR İDDİASI

Olayla ilgili en çarpıcı değerlendirme Michelle Min’in kardeşi Paul Min’den geldi.

Los Angeles Times’a konuşan 58 yaşındaki Paul Min, kız kardeşinin eşi Bryan Walker tarafından vurulduktan sonra Walker’ın da aynı silahla intihar ettiğine inandığını söyledi. Ancak bu değerlendirme şu aşamada resmi soruşturma tarafından doğrulanmadı.

Paul Min’e göre Walker son dönemde bir dizi riskli finansal girişimde milyonlarca dolar kaybetti. Bu kayıpların ardından psikolojik durumunun gözle görülür biçimde kötüleştiğini ve intihar düşüncesi taşıyor olabileceğini belirten Min, kız kardeşiyle birlikte Walker’ın psikiyatrik yardım alması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını anlattı.

Min, Walker’ın bir noktada kendisine ve kız kardeşine üç kişinin birlikte “her şeyi bitirmesini” önerdiğini de ileri sürdü.

Michelle Min’in, olayın yaşandığı gün eşini bir psikiyatri kurumuna yatırmayı planladığı belirtildi. Kardeşi, Walker’ın bu planı öğrenmiş olabileceğini ve yaşananların bunun ardından gelişmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

"TANIDIĞIM KİŞİYLE BAĞDAŞTIRAMIYORUM"

Paul Min, yaklaşık 40 yıldır tanıdığı Bryan Walker hakkında ise dikkat çekici ifadeler kullandı.

Min, Walker’ı “hayatınız boyunca tanıyabileceğiniz en dürüst, sorumlu ve çalışkan insanlardan biri” olarak tanımladı. Yaşananları, yıllardır tanıdığı ve sevdiği kişiyle bağdaştırmakta zorlandığını söyledi.

Michelle Min’in ise eşinin yaşadığı mali sorunlara Walker kadar büyük bir önem atfetmediği belirtildi. Kardeşinin anlattığına göre Min, hayatlarını sadeleştirmek konusunda istekliydi.

ÜNİVERSİTEDEN SONRA CALIFORNIA'YA GELDİLER

Bryan Walker ile Michelle Min, 1980’li yıllarda Kansas’ta tanıştı. Üniversite eğitimlerinin ardından Min’in ailesinin California’ya taşınması üzerine çift de California’ya yerleşti.

Bir süre sonra kendi giyim markalarını kuran çift, Berkeley’de Bryn Walker adıyla faaliyet göstermeye başladı. Markanın ilk mağazası Fourth Street ile Telegraph Avenue çevresinde açıldı.

Yıllar içerisinde büyüyen Bryn Walker, özellikle kadınlara yönelik lüks ve rahat giyim ürünleriyle tanındı. Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre marka bugün altı mağazaya sahip ve toptan satış ağı üzerinden ABD genelinde yaklaşık 1.000 butik aracılığıyla ürünlerini müşterilere ulaştırıyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çiftin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Polis, olay yerinden bir silahı delil olarak aldı ancak şu ana kadar silahı kimin kullandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Michelle Min’in kardeşi Paul Min’in anlattığı mali sorunlar, psikolojik durum ve aile içindeki son gelişmeler soruşturmanın önemli ayrıntıları arasında yer alsa da, bu iddiaların tamamının resmi makamlarca doğrulanmadığı belirtildi. Çiftin ölümünün kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği, soruşturmanın tamamlanmasıyla netleşecek.