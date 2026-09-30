Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu! Polis kenti abluka altına aldı

Bulgaristan'da ülkenin önde gelen iş insanlarından İliyan Filipov'un öldürülmesi gündeme damga vurdu. Ulaştırma ve inşaat sektöründeki faaliyetleriyle tanınan, ülkenin büyük şirketlerinden PIMK'nin kurucusu ve yöneticisi olan 53 yaşındaki Filipov, Filibe'de silahlı saldırıya uğradı. Aynı zamanda Botev Plovdiv futbol kulübünün başkanı olan Filipov'un ölümü sonrasında kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

GECE YARISI SİLAH SESLERİ

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'na göre polis ekiplerine gece saat 01.00 sıralarında Filibe'deki bir mahallede silahla vurulmuş bir erkek bulunduğu yönünde ihbar geldi. Olay yerine ulaşan ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Filipov'un kendi mülkünde öldürüldüğü bildirildi. Bulgaristan Ulusal Radyosu, iş insanının başından vurulduğuna ilişkin bilgiyi aktarırken, bu ayrıntının ilk aşamada soruşturma kaynaklarına dayandığı belirtildi. Bulgar makamları ise cinayetin ateşli silahla gerçekleştirildiğini doğruladı.

KENTE GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Cinayetin ardından olay yeri güvenlik çemberine alınırken, Bulgaristan'ın farklı bölgelerinden polis ekipleri soruşturmaya dahil edildi. Filibe'deki bazı yolların trafiğe kapatıldığı, kentin giriş ve çıkışlarında da polis kontrolü uygulandığı bildirildi.

"TÜM İHTİMALLER ARAŞTIRILIYOR"

Cinayet soruşturması kapsamında polis ve savcılık ekipleri olay yerinde delil toplarken, saldırının kim tarafından ve hangi nedenle gerçekleştirildiği henüz açıklanmadı.

Filibe Bölge Savcısı Vanya Hristeva, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muhtemel tüm ipuçlarını aktif olarak takip ediyoruz" dedi. Yetkililer, cinayetin arkasındaki nedenin belirlenmesi için bütün olasılıkların değerlendirildiğini açıkladı.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu da soruşturmanın cinayet kapsamında yürütüldüğünü ve olayın gece saatlerinde gerçekleştiğini bildirdi. Yetkililer şu aşamada saldırının arkasındaki kişi ya da kişilere ilişkin herhangi bir isim paylaşmadı.

PIMK'NİN KURUCUSUYDU

Filipov, Bulgaristan'da özellikle ulaştırma ve lojistik sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyordu. Kurucusu olduğu PIMK, ülkenin en büyük taşımacılık şirketlerinden biri olarak gösteriliyor ve şirketin faaliyetleri yalnızca taşımacılıkla sınırlı kalmayıp inşaat sektörüne de uzanıyordu. Bulgaristan Ulusal Radyosu, PIMK'yi ülkenin en büyük ulaşım şirketi olarak tanımladı.

Filipov'un adı Filibe'deki Hristo Botev Stadı'nın inşasıyla da yakından ilişkilendiriliyordu. PIMK'nin stadın yapım sürecindeki rolü, iş insanının kentteki tanınırlığını artıran unsurlardan biri oldu.

FUTBOL DÜNYASINDA DA ÖNEMLİ BİR İSİMDİ

İliyan Filipov'un ölümü, Bulgaristan futbolunda da geniş yankı yarattı. Filipov, ülkenin üst düzey futbol kulüplerinden Botev Plovdiv'in başkanlığını yürütüyordu.

Filipov, kulübün yönetimi ve geleceği konusunda son dönemde de aktif rol üstlenmişti. Mayıs 2026'da kulübün yeni teknik direktörü Stanislav Genchev'in tanıtım toplantısında da yer almıştı.

Geçmiş dönemde Filipov ile Botev Plovdiv'in geleceği ve kulübün hisselerinin devri konusunda görüşmeler de yaşanmıştı. Haziran 2026'da taraflar arasında yapılan müzakerelerde anlaşmaya varılamadığı Bulgar basınına yansımıştı.

Filibe'de polis operasyonu ve soruşturma sürerken, cinayetin nedeni ve saldırganların kimliği konusunda resmi makamlardan yeni açıklama bekleniyor.