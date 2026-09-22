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Halk TV Türkiye Dükkan dükkan gezip hırsızlık yaptılar: Bulgaristan’a kaçtılar

Dükkan dükkan gezip hırsızlık yaptılar: Bulgaristan’a kaçtılar

Edirne'de, Bulgaristan uyruklu 2 kadın şüphelinin kuyumcu dükkanından toplam değeri 325 bin lira olan altın ile gözlükçüden de gözlük çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edirne'de 16 Eylül'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki kuyumcudan altın ve gözlükçüden de gözlük hırsızlığı yapıldı. Önce kuyumcuya müşteri gibi giden 2 kadın, altın alma bahanesiyle ürünlere baktı.

Dükkan dükkan gezip hırsızlık yaptılar: Bulgaristan’a kaçtılar - Resim : 1

Kadınlardan biri kuyumcuyla döviz kurları üzerinden pazarlık yaparken, diğeri vitrindeki altınları aldı. Dükkandan çıkan kadınlar, daha sonra aynı caddedeki gözlükçüye gidip, vitrindeki gözlüğü çaldı. İki olay da iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Dükkan dükkan gezip hırsızlık yaptılar: Bulgaristan’a kaçtılar - Resim : 2

Kuyumcu dükkanından çalınan altınların değeri 300 bin, gözlüğün ise 25 bin lira olduğu belirtildi.

Dükkan dükkan gezip hırsızlık yaptılar: Bulgaristan’a kaçtılar - Resim : 3

Hırsız kuyumcu çalışanı her şeyi kabul etti ama 2 milyon liralık altın ortada yokHırsız kuyumcu çalışanı her şeyi kabul etti ama 2 milyon liralık altın ortada yok

ÜLKELERİNE DÖNMÜŞLER

İş yeri sahiplerinin başvurusu üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Dükkan dükkan gezip hırsızlık yaptılar: Bulgaristan’a kaçtılar - Resim : 5

Güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği çalışmada şüphelilerin Bulgaristan uyruklu R.N.N. (27) ve N.N.I. (32) adlı kadınlar olduğu belirlendi.

Dükkan dükkan gezip hırsızlık yaptılar: Bulgaristan’a kaçtılar - Resim : 6

Şüphelilerin hırsızlıkların ardından Bulgaristan'a döndüğü belirlendi. Polis, olaylarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Edirne Hırsızlık
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