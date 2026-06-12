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Mısır'da 2600 yıllık gizem ortaya çıktı: Uzaydan yerin 6 metre altını gördüler

Mısır'da Nil Deltası’ndaki Buto kentinde yapılan kazılarda arkeologlar, uydu radar verilerinden yararlanarak yerin yaklaşık 6 metre derinliğinde, 2 bin 600 yıllık büyük bir antik tapınağın izlerine ulaştı.

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Mısır'da 2600 yıllık gizem ortaya çıktı: Uzaydan yerin 6 metre altını gördüler

Modern teknoloji sayesinde Mısır'ın antik gizemleri yüzyıllar sonra ilk kez gün yüzüne çıkıyor.
Nil Deltası’ndaki Buto antik kentinde yapılan kazılarda arkeologlar, yaklaşık 6 metre derinliğe gömülü devasa bir tapınağı ortaya çıkardı. Dikkat çekici olan ise bu keşfin klasik kazı yöntemleriyle değil, uzaydan elde edilen radar verilerinin kullanılmasıyla başlaması oldu.

ALINAN RADAR GÖRÜNTÜLERİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Yüzyıllar boyunca kalın çamur katmanlarının altında gizlenen bu büyük yapının varlığına, ilk kez Sentinel-1 uydusundan elde edilen radar görüntüleri sayesinde ulaşıldı.

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Araştırmacılar, uydudan elde edilen geçmiş verileri analiz ederek yer altında alışılmadık geometrik desenler ve anomali yapılarını belirledi. Sonrasında kullanılan Elektriksel Direnç Tomografisi (ERT) tekniği sayesinde, herhangi bir kazı yapılmadan yer altındaki gizli duvarların ayrıntılı haritası oluşturuldu. Applied Geophysics dergisinde yayımlanan bu yaklaşımın, arkeolojik haritalama yöntemlerinde yeni bir dönemi başlattığı belirtildi.

ZAMAN YOLCULUĞU YAŞANDI

Kazı ekipleri aşağı katmanlara indikçe adeta zamanın katmanlarını açığa çıkaran bir yolculuk yaptı. İlk 3 metrede, Roma dönemine ait günlük yaşama dair çok sayıda çömlek parçasıyla karşılaşıldı.

Yaklaşık 6 metre derinliğe ulaşıldığında ise ekip, Mısır’ın 2 bin 600 yıl öncesine uzanan Saite Dönemi’ne (26. Hanedanlık) ait kerpiç duvarlara ve bu devasa yapının kendisine ulaştı.

JEOFİZİK VERİLERİN DOĞRULUĞU KANITLANDI

Yapılan ön kazılarda jeofizik verilerin doğruluğu kanıtlandı ve kerpiç yapılar gün yüzüne çıkarıldı. Ancak buranın sıradan bir yerleşim değil, antik bir tapınak olduğunu kanıtlayan asıl unsur içerideki zengin buluntular oldu.

Arkeologlar kazı alanında; küçük bir sunu havuzunun yanı sıra Mısır mitolojisinin en güçlü figürleri olan İsis, Horus ve Taweret’i tasvir eden çok sayıda dini muska buldu. Bunlara ek olarak, ölüm tanrısı Anubis muskaları, kireçtaşından yapılma heykel parçaları ve Kral III. Thutmose'un adını taşıyan steatit (sabuntaşı) bir mühür gibi nadide parçalar, yapının 26. Hanedanlık dönemine ait kutsal bir kült merkezi olduğunu kesinleştirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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