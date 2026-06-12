Kanalizasyon suyunu 27 kilometre taşıdılar: Milyonlarca litre su depolanıyor

İklim değişikliği nedeniyle artan kuraklık ve su kaynaklarının azalmasından dolayı Fransa’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Fransız yetkililer, daha önce artık olarak görülen arıtılmış suları yeniden değerlendirilmesi için yeni bir proje üstünde çalışıyor.

Bu sayede milyonlarca litre suyun yeniden kullanım döngüsüne kazandırılması planlanıyor.

İLERİ DÜZEY İŞLEMLERDEN GEÇECEK

Projede kullanılan su, doğrudan rezervuarlara iletilmeden önce ileri düzey arıtma işlemlerinden geçiriliyor. Birden fazla filtrasyon ve dezenfeksiyon adımından geçen suyun kalitesi düzenli olarak kontrol ediliyor. Yetkililer, bu uygulamanın mevcut su kaynakları üzerindeki yükü azaltabileceğini belirtiyor.

27 KİLOMETRELİK BORU HATTI

Daha sonra arıtılmış su 27 kilometrelik boru hattı ile rezervuarlara ulaştırılıyor.

Bu gelişme ile birlikte özellikle yağışların azaldığı dönemlerde su seviyesinin korunması planlanıyor.

FRANSA’NIN YÖNTEMİ AVRUPA’DA DİKKAT ÇEKTİ

Dünyanın farklı bölgelerinde suyun yeniden kazanımına yönelik projeler giderek yaygınlaşırken, Fransa’nın uyguladığı sistem Avrupa’daki öne çıkan örnekler arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre, nüfus artışı ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle ilerleyen yıllarda arıtılmış suyun kullanımı daha da artabilir.

Su kaynakları üzerindeki yükün arttığı dönemde bu tür uygulamaların önümüzdeki yıllarda daha fazla ülkenin gündemine gelmesi bekleniyor.