Meksika’da ortalık savaş alanına döndü! Polis merkezinin önünde patlama

Meksika’nın Zacatecas eyaletine bağlı Ojocaliente kentinde polis merkezinin önünde büyük bir patlama meydana geldi. Pazar akşamı saat 20.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda, polis merkezinin önünde bulunan bir araca yerleştirildiği belirtilen patlayıcı infilak etti. Patlamanın şiddetiyle çevredeki araçlar ve binalar zarar görürken, bölgede büyük panik yaşandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İlk belirlemelere göre saldırıda 6 sivil ile bir kadın polis olmak üzere 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle 11 sivil araç ve 2 polis aracının hasar gördüğü bildirildi. Alevlerin polis merkezine ve çevredeki yapılara sıçradığı, olayın ardından güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyon başlattığı aktarıldı. Zacatecas hükümeti, durumun kontrol altına alındığını açıklarken saldırının arkasındaki kişi veya grubun henüz belirlenemediğini duyurdu.

SON DÖNEMDEKİ ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Saldırının, Ojocaliente'de yerel festivallerin düzenlendiği ve çok sayıda kişinin bölgede bulunduğu sırada gerçekleşmesi dikkat çekti. Olayın ardından kentte bazı etkinlikler iptal edilirken, güvenlik önlemleri artırıldı. Yerel kaynaklar saldırının, Zacatecas'ın güneyinde güvenlik güçlerini hedef alan son dönemdeki üçüncü patlayıcı saldırı olduğunu bildirdi.

Zacatecas, Meksika'daki uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhlarının kesiştiği stratejik bölgelerden biri olarak bilinirken, eyalette farklı organize suç grupları arasında uzun süredir süren çatışmalar güvenlik sorunlarını derinleştiriyor. Ancak yetkililer, Ojocaliente'deki son saldırının sorumluluğunu henüz herhangi bir örgüte yüklemedi.