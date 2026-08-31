Körfez'de tansiyonu yükselten gelişme! İran, ABD İHA'sını düşürdü: Tankere mayın saldırısı

Hürmüz Boğazı'nda tansiyonu yükselten iki kritik gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait uzun menzilli MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının İran hava savunma sistemleri tarafından hedef alınarak düşürüldüğünü duyurdu. Tahran'ın açıklamasına göre İHA, Hürmüz Boğazı üzerinde uçtuğu sırada vuruldu ve saldırının ardından Basra Körfezi'ne düştü.

İran tarafı, MQ-9 Reaper'ın Devrim Muhafızları'nın modern hava savunma sistemlerinden fırlatılan füzelerle vurulduğunu savundu. Açıklamada, ABD ordusuna ait İHA'nın düşürülmesinin ayrıntılarına ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmadı.

SÜPER TANKER MAYINLARA ÇARPTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ise Hürmüz Boğazı'nda ayrı bir olay yaşandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, boğazın güney kesiminden "yasa dışı bir rota" üzerinden ilerlemeye çalışan bir süper tankerin iki deniz mayınına çarptığı belirtildi.

Mayınların patlamasının ardından tankerin alev aldığı ve tamamen hareketsiz kaldığı öne sürüldü. İran makamları olayın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine yönelik sert bir uyarıda bulundu.

Devrim Muhafızları, "güvenlik düzenlemelerini ihlal eden gemilerin akıbetinin de benzer olacağı" mesajını vererek, boğazdan geçen gemilerin belirlenen kurallara uymasını istedi.

HÜRMÜZ'DE GERİLİM YÜKSELDİ

İran'ın açıklamaları, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda gerilimin yeniden yükseldiğine işaret etti. ABD'ye ait yüksek irtifa ve uzun menzilli bir İHA'nın düşürüldüğü iddiası ile bir süper tankerin mayınlara çarptığı yönündeki açıklamanın aynı dönemde gelmesi, bölgedeki askeri ve deniz güvenliği risklerine ilişkin endişeleri artırdı. (DHA)