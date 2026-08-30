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Son Dakika | ABD İran'ın Lark Adası'na hava saldırısı düzenledi

Son Dakika... İran'ın resmi haber ajansı Tasnim'in aktardığına göre, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. İran misilleme yapacağını açıkladı.

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Son Dakika | ABD İran'ın Lark Adası'na hava saldırısı düzenledi
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İran'ın Tasnim haber ajansı, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na yönelik bir ABD saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ajansın aktardığına göre, saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, yaralıların da bulunduğu bildirildi.

LARK ADASI HEDEF ALINDI

Hürmüz Boğazı'nın stratejik noktalarından biri olan Lark Adası, ABD güçleri tarafından vuruldu. Tasnim'in haberine göre saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Yaralıların durumuna ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

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DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN MİSİLLEME VAADİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na yönelik saldırısına sert bir yanıt vereceğini duyurdu. İran resmi haber ajansı Tasnim'in aktardığına göre, saldırı bir insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildi.

'SALDIRGAN CEZALANDIRILACAK'

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Düşmanın bölgedeki saldırganlığına yanıt verilecek ve saldırgan cezalandırılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca saldırıda birkaç asker ve sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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