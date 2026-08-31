KKTC'yi yasa boğan faciada insanlık dışı sözler! Rum ırkçılardan provokasyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciası, 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve 18 kişinin hâlâ kayıp olması nedeniyle büyük üzüntü yaratırken, felaketin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) sosyal medyada yayılan nefret içerikli yorumlar da gündeme damga vurdu.

GÜNEY KIBRIS'TAKİ YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Facianın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları ise tepki topladı. Gazeteci Dr. Sefa Karahasan’ın aktardığına göre, Rum sosyal medya hesaplarında “Kahrolsunlar”, “Gebersinler” ve “Üzülmeyin, hepsi Türk’tü” şeklinde binlerce nefret içerikli yorum yapıldı. Karahasan ayrıca, Rumların bir bölümünün bu yorumlara sert tepki gösterdiğini ve hayatını kaybedenler için Türkçe ve Yunanca başsağlığı mesajları paylaşıldığını aktardı.

Tepki çeken açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı. Güney Kıbrıs’ta, kökleri Yunanistan’daki neo-Nazi Altın Şafak örgütüne dayanan aşırı sağ ELAM üyesi Fivos Kyprianou’nun, facianın ardından “Ölenleri umursamayalım. Aklınızı başınıza alın” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Bu sözler de sosyal medyada ve Rum kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

“LAĞIM DÜŞÜNCELİLER, UTANÇ DUYUN”

Kıbrıslı Rum yazar Marinos Nomikos da nefret içerikli yorumlara tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Nomikos, söz konusu paylaşımlara karşı “Lağım düşünceliler. Utanç duyun” ifadelerini kullanarak, insanların milliyetleri üzerinden bir felakete sevinilmesini sert biçimde eleştirdi.

Sefa Karahasan’ın aktardığına göre, çok sayıda Kıbrıslı Rum da söz konusu yorumlara karşı çıkarak sosyal medya üzerinden kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Böylece Girne’deki facianın ardından Güney Kıbrıs’ta nefret söylemleriyle bu söylemlere karşı çıkanların tepkisi aynı anda gündeme geldi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden Filojet isimli katamaran tipi yolcu gemisi, 30 Ağustos’ta limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başladı. Yaklaşık 4 mil açıkta alabora olarak batan gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Kaptanın yardım çağrısının ardından bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ve kurtarma ekibi sevk edilirken, 241 kişi kurtarıldı. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Arama-kurtarma çalışmaları Türkiye ve KKTC ekiplerinin koordinasyonunda deniz ve hava unsurlarıyla sürdürülüyor. Türkiye’den İHA, uçak, helikopter ve sahil güvenlik unsurları da çalışmalara destek veriyor. Kayıpların bulunması için aramalar, denizdeki akıntının yönü de dikkate alınarak sürdürülüyor.

KKTC’DE 3 GÜNLÜK YAS

Facianın ardından KKTC’de 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra kazanın nedenine ilişkin soruşturma da başlatıldı. Geminin kaptanı ve 7 mürettebat gözaltına alınırken, yetkililer batış nedeninin yapılacak teknik incelemeler ve soruşturmanın ardından kesinleşeceğini bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kazanın ülkede büyük bir şok yarattığını belirtirken, Türkiye’nin ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla arama-kurtarma çalışmalarına destek verdiğini açıkladı.

Girne açıklarında yaşanan faciada kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları sürerken, KKTC’de ilan edilen ulusal yas devam ediyor. Kazanın kesin nedeni ve geminin neden kısa sürede su aldığına ilişkin soruşturmanın ise arama-kurtarma çalışmalarının ardından netlik kazanması bekleniyor.