Kardeşinin cenazesine katılmıştı: Norveç Prensesi Astrid hayatını kaybetti

Norveç Kraliyet Ailesi, Kral V. Harald’ın ardından bu kez onun ablası Prenses Astrid’in ölümüyle sarsıldı. 94 yaşında hayatını kaybeden Astrid’in vefatı, kraliyet tarafından büyük üzüntüyle duyuruldu.

Norveç Kraliyetinden yapılan açıklamada, “Prenses Astrid’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Prenses Astrid’in ölümü, kardeşi Kral V. Harald’ın yaşamını yitirmesinden yalnızca günler sonra geldi. Harald, 28 Ağustos’ta 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Astrid’in, kardeşinin 9 Eylül’de başkent Oslo’da düzenlenen cenaze törenine katıldığı da hatırlatıldı.

22 YAŞINDA ÜLKENİN İLK FIRST LADY'Sİ OLDU

1932 yılında Norveç’te dünyaya gelen Prenses Astrid, hayatının önemli bölümünü ülkesinin kraliyet görevleriyle geçirdi.

Astrid henüz 22 yaşındayken, annesi Martha’nın 1954 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Norveç’in “First Lady”si konumuna geldi. Kraliyet ailesinin resmi görevlerinde ülkeyi temsil eden Astrid, bu sorumluluğu abisi Harald’ın evlendiği 1968 yılına kadar, 14 yıl boyunca sürdürdü.

Harald’ın evlenmesinin ardından “First Lady” rolünü bırakan Astrid, buna rağmen kraliyet görevlerinden uzaklaşmadı. İlerleyen yıllarda da çeşitli resmi görevlerde Norveç Kraliyet Ailesi’ni temsil etmeye devam etti.

KARDEŞİNDEN 13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Prenses Astrid’in ölümü, Norveç Kraliyet Ailesi açısından dikkat çekici bir zamanlamaya da denk geldi. Kardeşi Harald’ın ölümünden yalnızca 13 gün sonra yaşamını yitiren Astrid, son olarak kardeşinin Oslo’daki cenaze töreninde kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

Norveç’in uzun süre tahtında kalan hükümdarlarından V. Harald ise 21 Şubat 1937’de dünyaya gelmişti. Babasının 1991 yılında hayatını kaybetmesinin ardından tahta çıkan Harald, 89 yaşında yaşamını yitirmişti.

Harald’ın ölümünden kısa süre sonra ablası Astrid’in de hayatını kaybetmesiyle Norveç Kraliyet Ailesi, kısa aralıklarla iki önemli üyesini kaybetmiş oldu. (AA)