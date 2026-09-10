Norveç Kralı 2 milyon dolarlık tabutla gömüldü

Norveç, 28 Ağustos'ta hayatını kaybeden Kral V. Harald için düzenlenen devlet töreniyle 30 yılı aşkın süren bir dönemi kapattı. 89 yaşında yaşamını yitiren Harald'ın cenaze töreni 9 Eylül'de başkent Oslo'da gerçekleştirildi.

Kraliyet Sarayı'ndan başlayan kortej, Kral Harald'ın naaşını Oslo Katedrali'ne taşıdı. On binlerce kişi kortejin geçiş güzergahında toplanarak Norveç'in uzun süre tahtta kalan hükümdarına son kez veda etti. Reuters, Oslo sokaklarında yaklaşık 48 bin kişinin töreni izlediğini aktardı.

KRALİYET AİLELERİ TEMSİLCİLERİ DE ORADAYDI

Törene Norveç Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kraliyet aileleri ve çok sayıda yabancı devlet temsilcisi katıldı. İngiltere'yi Prens William temsil ederken, Japonya Veliaht Prensi Akishino, İsveç, Danimarka, Hollanda, İspanya ve Belçika kraliyet ailelerinin üyeleri de Oslo'da hazır bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de törene katılan liderler arasında yer aldı.

NORVEÇ BİR DAKİKALIĞINA SUSTU

Oslo Katedrali'ndeki dini törenin başlamasından önce ülke genelinde hayat adeta durdu. Saat 13.00'te Norveç'in dört bir yanındaki kiliselerden çan sesleri yükselirken, ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Tören, Norveç Kilisesi'nin geleneklerine uygun şekilde düzenlendi.

Devlet töreninin ardından Harald'ın naaşı Akershus Kalesi'ndeki kraliyet mozolesine götürüldü. Dini törenin ardından düzenlenen daha küçük kortejde yeni Kral Haakon VIII'in yanı sıra İsveç Kralı Carl XVI Gustaf ve Danimarka Kralı Frederik de yer aldı.

2 MİLYON DOLARLIK GİZEMLİ LAHİT

Harald'ın defnedildiği lahit ise törenin en çok merak edilen ayrıntılarından biri olarak öne çıktı.

Norveç hükümetinin bütçesinde yaklaşık 20 milyon Norveç kronu, yani yaklaşık 2 milyon dolar, kraliyet çifti için özel bir lahit hazırlanması amacıyla ayrılmıştı. Lahit, dünyaca tanınan Norveçli mimarlık firması Snøhetta tarafından Harald ve eşi Kraliçe Sonja için ortak kullanılacak şekilde tasarlandı. Ancak tasarımının ayrıntıları uzun süre kamuoyundan gizlendi.

Harald da 2024 yılında bu bütçe kalemine esprili bir şekilde gönderme yapmış ve hazırlanan lahitle ilgili şaka yapmıştı. Kralın naaşı, Akershus Kalesi'nin altındaki kraliyet mozolesinde, ailesine ait diğer lahitlerin yanına yerleştirildi.

Mozolede Harald'ın büyükbabası Kral VII. Haakon ile Kraliçe Maud'un yanı sıra babası Kral V. Olav ve annesi Prenses Märtha'nın naaşları da bulunuyor.

GÖKYÜZÜNDE DUYGUSAL VEDA

Cenaze töreninin ardından Harald'a askeri törenle de veda edildi. Dört F-35 savaş uçağı Oslo Katedrali'nin üzerinden "kayıp adam" formasyonuyla uçtu. Gösteri, Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllar ülkenin başkomutanlığını yapan Harald'a son selamı olarak değerlendirildi.

Tören için ülke genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 3 bin polis ve 3 bin 500 asker görevlendirildi. Norveç polisi operasyonu ülke tarihindeki en büyük güvenlik operasyonlarından biri olarak nitelendirdi. Başkentin yanı sıra ülkenin doğusunun geniş bölümünde hava sahasına yönelik özel kısıtlamalar da uygulandı.

Norveç Savunma Bakanlığı'na göre yaklaşık 3 bin 500 asker ve personel cenaze töreninde görev aldı. Kortej güzergahında ise yaklaşık 1900 asker tören düzeninin bir parçası olarak sıralandı.

13 GÜNLÜK YAS SONA ERDİ

Harald'ın ölümünün ardından yarıya indirilen Norveç bayrakları, naaşın kraliyet mozolesine yerleştirilmesinin ardından yeniden göndere çekildi. Böylece ülkedeki resmi yas dönemi de sona erdi.

Ardından Norveç genelindeki kiliselerin çanları bir saat boyunca çaldı. Bu an, yalnızca Harald'a veda değil, aynı zamanda oğlu Kral Haakon VIII döneminin resmen başlamasının sembolü oldu. Yeni kral ve Kraliçe Mette-Marit daha sonra Kraliyet Sarayı'nın balkonundan halkı selamladı.

AVRUPA'NIN EN YAŞLI KRALIYDI

Harald, 1991 yılında tahta çıkmış ve ölümüne kadar Norveç'i yönetmişti. Ölümüyle birlikte Avrupa'nın o tarihte görevde bulunan en yaşlı hükümdarı da hayata veda etmiş oldu. Norveç'te monarşiye yönelik destek ise Harald'ın ölümünün ardından yapılan bir ankette yüzde 72 olarak ölçüldü.