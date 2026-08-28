Norveç Kraliyet Sarayı’nda bayrak yarıya indi: Kral Harald hayatını kaybetti

Norveç Kraliyet Sarayı, ülkenin Kralı V. Harald'ın 89 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Saraydan yapılan açıklamaya göre Harald, 28 Ağustos Cuma günü sabah saat 06.35'te Oslo Üniversite Hastanesi'nde huzur içinde yaşamını yitirdi.

Kralın ölümünün ardından Oslo'daki Kraliyet Sarayı'nın önünde bayrak yarıya indirildi. Harald'ın hayatını kaybetmesiyle Norveç'te 1991'de başlayan ve 35 yılı aşan hükümdarlık dönemi de sona erdi. Anayasal monarşiyle yönetilen Norveç'te kralın yetkileri büyük ölçüde sembolik ve törensel olsa da Harald, uzun saltanatı boyunca kraliyet kurumunun toplumla bağını güçlendiren ve monarşiyi modernleştiren bir figür olarak öne çıktı. Reuters da Harald'ı, hükümdarlığı boyunca kraliyet kurumunu değişen toplumsal değerlere uyarlamaya çalışan reformcu bir kral olarak nitelendirdi.

GÜNLER SÜREN SAĞLIK MÜCADELESİ

Harald'ın ölümü, günlerdir yakından takip edilen ağır sağlık sürecinin ardından geldi. 17 Ağustos'ta hastaneye kaldırılan kralın hemolitik anemi olarak bilinen kan hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü, daha sonra kanında bakteriyel enfeksiyon tespit edildiği açıklanmıştı. Saray, 23 Ağustos'ta enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi uygulandığını ve kralın tedaviye yanıt verdiğini bildirmişti.

Ancak 27 Ağustos'ta saraydan yapılan açıklamada Harald'ın sağlık durumunun "çok ciddi" olduğu duyuruldu. Kralın durumunun ağırlaşması üzerine Kraliçe Sonja ve Veliaht Prens Haakon resmi programlarını iptal ederek hastaneye gitti. Norveç'te yüzlerce kişi de Oslo'daki Kraliyet Sarayı önünde toplanarak kral için çiçek ve mum bıraktı.

Harald'ın sağlık durumundaki kötüleşme ülkenin resmi programlarını da etkiledi. Başbakan Jonas Gahr Støre Almanya ziyaretini iptal ederken, Parlamento Başkanı Masud Gharahkhani İzlanda'daki programını yarıda keserek Norveç'e dönme kararı aldı. Parlamento Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi üyelerinin Güney Kore'deki temaslarını sonlandıracağı, Norveç Lutheran Kilisesi piskoposlarının da Roma ziyaretini erken bitireceği bildirildi.

TAHTIN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Harald'ın ölümüyle taht, oğlu 53 yaşındaki Veliaht Prens Haakon'a geçti. Norveç'teki veraset sistemi gereği Haakon'un kral olması için ayrıca bir taç giyme töreni ya da parlamento kararı gerekmiyor. Böylece Haakon, Kral Haakon VIII olarak Norveç'in yeni hükümdarı oldu.

Haakon, babasının hastanede bulunduğu dönemde zaten naip olarak devlet görevlerini yürütüyordu. Harald'ın sağlık sorunları nedeniyle resmi programlarını azaltmasıyla birlikte veliaht prensin kamuoyundaki görünürlüğü de son dönemde artmıştı.

Harald'ın ölümüyle Norveç Kraliyet Ailesi'nde yeni bir dönem başlarken, 53 yaşındaki Kral Haakon VIII'in önündeki en önemli sınavlardan biri, babasının otuz yılı aşkın sürede oluşturduğu halk desteğini ve monarşinin toplumdaki konumunu korumak olacak.