İşçi olarak başladı, bir gecede hayatı değişti! Milyon dolarlık servetin sahibi oldu

ABD merkezli uzay teknolojisi şirketi SpaceX’in uzun süredir beklenen halka arz süreci, yalnızca finans dünyasında değil, şirketin eski çalışanlarının hayatlarında da büyük değişimlere yol açtı.

Bu değişimin en çarpıcı örneklerinden biri, yıllar önce şirketin üretim hattında kaynakçı olarak görev yapan Meksika göçmeni Juan Hernandez oldu.

ARKADAŞININ ÖNERİSİYLE BAŞVURMUŞ

Hernandez, 2015 yılında SpaceX’e katıldığında uzay teknolojileri hakkında çok az şey bildiğini, başvuruyu ise bir arkadaşının önerisiyle yaptığını söylüyor. O dönem kendisine verilen yaklaşık 10 bin dolar değerindeki hisse paketi, o günlerde sadece “ek bir motivasyon” olarak görülüyordu.

Ancak aradan geçen 11 yıl, bu küçük görünen detayın hayatını tamamen değiştirdi.

MİLYON DOLARLIK SERVET

SpaceX’in 75 milyar dolarlık halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şirket hisselerinin değerinde yaşanan artış, Hernandez’in elindeki yaklaşık 6 bin 500 hisseyi 1 milyon doların üzerine taşıdı. Bir dönem roket fırlatma sistemlerinin üretiminde çalışan Hernandez, böylece bir anda milyon dolarlık servete ulaşmış oldu.

Şirket içinde zamanla yükselerek yönetici pozisyonlarına kadar ilerleyen Hernandez, SpaceX’in yanı sıra daha sonra Jeff Bezos’un uzay girişimi Blue Origin’de de görev aldı.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Hernandez, kazandığı servete rağmen iş hayatını bırakmayı düşünmediğini belirterek çalışmanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti. Çocuklarına da erken yaşta yatırım bilinci kazandırmaya çalıştığını söyleyen Hernandez, 16 yaşındaki kızının da şimdiden teknoloji şirketlerine küçük yatırımlar yaptığını aktardı.

Şirketin çalışanlarına hisse opsiyonu sunmasının büyük bir motivasyon yarattığını vurgulayan Hernandez, “Kendimizi sadece çalışan değil, şirketin gerçek bir parçası gibi hissediyorduk” sözleriyle süreci özetledi.