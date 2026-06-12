SpaceX Musk’ı zirveye taşıdı: Dünyanın ilk trilyoneri oldu

ABD merkezli yatırım ve şirket kayıtlarına dayandırılan hesaplamalara göre, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in son değerleme sürecinde yaşanan artış, şirketin kurucusu Elon Musk’ın servetini tarihi bir seviyeye taşıdı. 75 milyar dolarlık yeni halka arz ve hisse değerlemeleri sonrası Musk’ın toplam varlığının 1,1 trilyon dolar bandına yükseldiği ifade edildi.

Daha önce finans yayınlarının değerlendirmelerinde yaklaşık 780 milyar dolar seviyesinde gösterilen Musk’ın serveti, özellikle SpaceX hisselerindeki güçlü artışla birlikte ciddi bir sıçrama kaydetti. Servetin büyük bölümünü, şirketin uzay projeleri ve ticari uydu faaliyetlerinden elde edilen değer artışı oluşturuyor.

GENİŞ TEKNOLOJİ PORTFÖYÜ

Musk’ın portföyünde yalnızca SpaceX değil; elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sosyal medya platformu X, yapay zekâ girişimi xAI, nöroteknoloji şirketi Neuralink ve altyapı projeleriyle bilinen The Boring Company gibi birçok girişim de bulunuyor.

Piyasa analistleri, SpaceX’in mevcut değerlemesinin büyük ölçüde geleceğe yönelik beklentiler ve Musk’ın teknoloji vizyonuna duyulan güven üzerinden şekillendiğini vurguladı. Bu durumun, şirketin finansal performansının ötesinde “beklenti ekonomisi” etkisini güçlendirdiği belirtildi.

POLİTİK ÇIKIŞLARIYLA GÜNDEMDE

Öte yandan Musk, son yıllarda hem teknoloji yatırımları hem de politik ve sosyal çıkışlarıyla küresel gündemde sık sık yer alırken, yatırımcıların ilgisinin yüksek kalması dikkat çekiyor. Finans çevreleri, bu gelişmeyi modern ekonomide servet yoğunlaşmasının en çarpıcı örneklerinden biri olarak yorumluyor.