İranlı komutan: Savaş döneminde İHA üretimini 3 katına çıkardık, saldırıya hazırız

İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza, Savunma Bakanlığı yetkilileri ile İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleri arasında gerçekleştirilen ortak toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

İHA ÜRETİMİ 3 KATINA ÇIKTI

İran resmi haber ajansı İRNA'ya konuşan Rıza, ülkesinin savaş döneminde insansız hava aracı (İHA) üretimini 3 katına çıkardığını duyurdu.

Teknolojiye yaptıkları yatırımların karşılığını aldıklarını belirten Tuğgeneral Rıza, son yaşanan savaşın İran’ın savunma stratejisi açısından önemine dikkat çekti. Rıza, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Son savaş, İran’ın modern teknolojilere yaptığı yatırımların ülkenin savunma gücünün en önemli bileşenleri olduğunu gösterdi."

"150'DEN FAZLA TEKNOLOJİ ŞİRKETİ ABD VE İSRAİL'İN HİZMETİNDEYDİ"

İran'ın hem 12 günlük savaş sürecinde hem de son savaşta çok ciddi askeri ve psikolojik savaş teknolojileriyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Rıza, bu süreçte küresel güçlerin de devreye girdiğini öne sürdü.

Dünyanın önde gelen 150’den fazla teknoloji şirketinin ABD ve İsrail’in hizmetinde olduğunu belirten Bakan Vekili Rıza, ülkesinin tüm bu teknolojik ve askeri baskılara rağmen her 2 savaşta da başarı sağladığını söyledi.

"DÜŞMANIN TÜM ZAYIF NOKTALARINI TESPİT ETTİK, OLASI SALDIRIYA HAZIRIZ"

ABD ve İsrail’e yönelik sert mesajlar veren Tuğgeneral Rıza, bu iki ülkenin tüm zayıf noktalarını tek tek tespit ettiklerini vurguladı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin "düşmana" ne zaman ve ne ölçüde baskı uygulayacağını çok iyi bildiğini dile getiren Rıza, İran'ın tüm unsurlarıyla birlikte gelebilecek olası bir saldırı durumuna karşı tamamen hazırlıklı olduğunu da sözlerine ekledi. (AA)