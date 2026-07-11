İran-ABD savaşında Hürmüz çıkmazı: Umman ve İran Dışişleri Bakanları görüştü

İran ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında süren savaşın en büyük ekonomik yankısı Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşiyor. Savaş çözümsüzlükle ilerlediği sürece İran, Hürmüz'deki ticaret ve petrol gemilerinin geçişlerine müdahale etmeye devam edeceğini belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile İran-Umman ilişkileri değerlendirildi.

İki bakan ayrıca, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının 5. maddesi kapsamında gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"ÖNCELİK DİPLOMASİ" DENDİ

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ülkesinin bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiyi önceleyen tutumunu yineledi.

Busaidi, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının tam olarak uygulanmasının bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağını umduğunu ifade etti. (AA)