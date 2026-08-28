İran’dan ABD’ye dolar tepkisi: Baskı aracı olarak kullanılıyor

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin uygulamaya koyduğu yeni yaptırımları 'ekonomik terörizm' olarak niteleyerek, Washington yönetiminin uluslararası finansal sistemdeki doları diğer ülkeleri baskı altına almak için kullandığını savundu.

"DOLAR BASKI ARACI OLARAK KULLANILIYOR"

Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride, ABD yönetiminin 'ekonomik dışlama operasyonu' adı altında başlattığı yeni kısıtlamalar 'ekonomik terörizm' olarak tanımlandı. Washington'ın doları diğer ülkeleri müdahale politikalarına zorlamak için bir baskı aracı olarak kullandığı belirtilen açıklamada; bu adımların ülke egemenliğini, ulusal bağımsızlığı ve BM Şartı'nda yer alan iç işlerine karışmama prensiplerini ihlal ettiği kaydedildi.

"YAPTIRIMLAR SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR"

ABD ve İsrail'in bölgede yürüttüğü politikaların uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığı ifade edilen açıklamada, yaptırımların doğrudan sivilleri hedef aldığı vurgulandı. Bildiride, yaptırımların Uluslararası Adalet Divanı'nın 3 Ekim 2018 tarihli kararına da aykırı olduğu hatırlatılarak, ABD'nin tarım ürünleri, gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve sivil havacılık güvenliğini kapsayan ticari engelleri kaldırmakla yükümlü olduğu belirtildi.

BM ÜYESİ ÜLKELERE ÇAĞRI

BM üyesi tüm ülkelere çağrıda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının yasa dışı olduğunu ve üçüncü ülkelerin bu kısıtlamalara uyarak suç ortaklığı yapmaması gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, İran halkının askeri ve ekonomik tehditlere karşı ülkenin egemenliğini ve caydırıcılığını koruma kararlılığında olduğu söylendi. (DHA)