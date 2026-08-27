Trump’ın Kanada takıntısı bitmiyor: Bu kez gölün adını değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ticari gerilimin tırmandığı Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, gölün New York ile Ontario arasında yer aldığını belirterek "Amerika Gölü" isminin son derece normal olduğunu söyledi.

Meksika Körfezi'nin ismini "Amerika Körfezi" yapan önceki kararnameyi de hatırlatan Trump, bu yeni adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

TİCARET MÜZAKERELERİ ÇÖKTÜ, TARİFELER YÜZDE 50'YE ÇIKTI

İki ülke arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalması gerilimi tırmandırdı. Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobillere, kamyonlara, otomotiv parçalarına ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı.

KANADA VE ONTARIO’DAN ABD’YE SERT TEPKİ GELDİ

Kanada Başbakanı Mark Carney, işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini duyurdu. Ontario Başbakanı Doug Ford ise katıldığı bir programda ABD'nin tarife kararını sert sözlerle eleştirdi. Trump ise bu eleştirileri "böbürlenme" olarak nitelendirdi. (AA)