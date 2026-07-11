İran Sağlık Bakanlığı ABD saldırılarının bilançosunu açıkladı

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlediği saldırıların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık Sözcüsü Hüseyin Kermanpur'un açıklamasına göre saldırılarda biri kadın olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı.

Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin iki gün boyunca İran'ın altı farklı şehrini hedef aldığını belirterek saldırılara ilişkin güncel can kaybı ve yaralı sayısını açıkladı. Paylaşıma göre saldırılarda yaşamını yitirenler arasında bir kadın da bulunurken, yaralanan 115 kişinin tedavileri sürüyor.

HÜRMÜZ GERİLİMİ

Söz konusu saldırılar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin ardından gerçekleşmişti. İran'ın, boğazda seyreden bazı gemileri "koordinasyonsuz hareket ettikleri" gerekçesiyle hedef almasının ardından ABD, daha önce taraflar arasında sağlanan mutabakata rağmen 8-9 Temmuz'da İran'ın güneyindeki çeşitli bölgeler ile ülkenin kuzeyinde bulunan Gülistan eyaletine yönelik hava saldırıları düzenlemişti.

İRAN'DAN MİSİLLEME

ABD operasyonlarının ardından İran da karşılık vermiş, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'de bulunan ABD askeri üslerini hedef alan saldırılar gerçekleştirmişti. Karşılıklı operasyonlar, bölgede zaten yüksek olan tansiyonu yeniden tırmandırırken, gözler taraflardan gelecek yeni adımlara çevrildi. (AA)