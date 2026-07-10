Karşılıklı saldırılar sonrası İran'dan Hürmüz Boğazı hamlesi

İran resmi haber ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre, Erakçi yarın beraberindeki diplomatik heyetle Umman’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Ummanlı yetkililerle çeşitli konuların ele alınması planlanıyor.

ZİYARETİN GÜNDEMİ

Erakçi’nin ziyarette Ummanlı yetkililerle Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüşmesi bekleniyor. Bölgede artan gerilim ve enerji geçiş güzergahlarındaki gelişmelerin görüşmelerin odağında olması öngörülüyor. İran, yine boğaza kıyısı olan Umman'la birlikte ortak şekilde ücretli geçiş formulü üzerinde görüşmeler yapıyordu.

NE OLMUŞTU?

Hürmüz Boğazı, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte küresel enerji piyasalarında kritik bir gündem maddesi haline gelmişti. İran, boğazı ABD ve İsrail bağlantılı gemilere kapatmış, ardından geçiş ücreti uygulamasını gündeme getirmişti. İran Meclisi, boğazdan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı. Umman, bölgede arabuluculuk rolüyle bilinen ülkeler arasında yer alıyor. Erakçi’nin ziyaretinin, Hürmüz Boğazı’na ilişkin diplomatik temasların bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

(AA)