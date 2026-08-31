İran rejimini devirmek için gizli plan! Mossad binlerce Kürt militanı hazırlamış

İsrail televizyonu Kanal 13, Mossad’ın İran’daki İslam Cumhuriyeti yönetimini devirmeye yönelik hazırladığı kapsamlı bir operasyonun perde arkasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yayımladı. “Çizmeli Kedi” adı verilen planın merkezinde, İran’daki rejim karşıtı unsurların harekete geçirilmesi ve Kürt silahlı grupların İran topraklarına geçirilerek Tahran üzerindeki baskının artırılması bulunuyordu.

İsrail basınındaki haberlere göre operasyon, 7 Ekim 2023 sonrasında daha geniş bir rejim değişikliği projesine dönüştü. Mossad’ın yalnızca İran içindeki gizli faaliyetlere değil, aynı zamanda Kürt gruplarla kurulacak askeri ve lojistik bağlantılara da odaklandığı öne sürüldü. Haaretz’in 30’dan fazla siyasi, güvenlik ve diplomasi kaynağıyla yaptığı araştırmaya göre de plan; Kürt güçlerinin silahlandırılması ve eğitilmesi, farklı azınlık gruplarının harekete geçirilmesi ve militanların İran’a ilerleyebilmesi için bir koridor oluşturulması gibi başlıkları içeriyordu.

BİNLERCE MİLİTAN İÇİN HAZIRLIK

Kanal 13’ün haberinde, operasyon kapsamında binlerce Kürt militanın İsrail’de eğitim gördüğü ve olası bir İran operasyonunda kullanılacak senaryolar üzerinde çalışıldığı iddia edildi. Mossad’ın İran-Irak sınırındaki özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Devrim Muhafızları hedeflerine yönelik geniş kapsamlı hava saldırıları planladığı ve bu saldırıların ardından Kürt güçlerin İran içine ilerlemesinin amaçlandığı aktarıldı.

Haaretz kaynaklarına göre Mossad operasyon için yaklaşık 16 bin Kürt savaşçının harekete geçirilmesini öngörüyordu. İsrail tarafının bazı Kürt gruplarla temas kurduğu, ancak Türkiye karşıtı olarak görülen bazı yapıların özellikle plana dahil edilmediği belirtildi. Böylece Ankara’nın operasyona sert tepki verme ihtimalinin azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kanal 13’e göre eğitim verilen militanlara, sivillerin hedef alınması halinde İsrail desteğinin kesileceği mesajı da verildi.

PLANIN SİYASİ AYAĞINDA AHMEDİNEJAD VARDI

Operasyonun askeri ayağı kadar dikkat çeken bir başka unsur ise İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’a ilişkin iddialar oldu.

The New York Times ve Haaretz tarafından yayımlanan araştırmalara göre Mossad, yıllar süren bir temas sürecinin ardından Ahmedinejad’ı İran’daki olası rejim değişikliğinin ardından kullanılabilecek siyasi figürlerden biri olarak değerlendirdi. Dönemin Mossad Başkanı David Barnea’nın 2024’te Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Ahmedinejad ile bizzat görüştüğü iddia edildi. İsrail istihbaratının daha sonra CIA’yı Ahmedinejad ile temas kurduğu konusunda bilgilendirdiği de öne sürüldü.

İddiaya göre İsrail, eski İran Cumhurbaşkanı’nı rejimin içinden gelmesi nedeniyle daha uygulanabilir bir alternatif olarak görüyordu. Böylece askeri baskının İran içinde siyasi bir değişime dönüştürülmesi planlanıyordu.

TRUMP'TAN GELEN SORU PLANI HIZLANDIRDI

İran’da 2026'nın başlarında başlayan kitlesel protestolar, İsrail’in planı öne çekme ihtimalini gündeme getirdi. Ancak İsrail tarafının Kürt güçlerin henüz operasyon için yeterince hazır olmadığı gerekçesiyle erteleme istediği aktarıldı.

Kanal 13’e göre daha sonra Washington’daki bir görüşmede ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya operasyonun ne zaman gerçekleştirilebileceğini ve İsrail’in ne zaman hazır olacağını sordu. Barnea’nın rejimin devrilmesinin yaklaşık bir yıl sürebileceğini, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in ise sürenin üç yıla kadar çıkabileceğini değerlendirdiği öne sürüldü.

İsrail basınındaki anlatıma göre ABD’den ilk aşamada yeşil ışık geldi ve savaş planı uygulamaya konuldu. Ancak Kürt güçlerin İran’a girişini içeren bölüm birkaç gün içinde durduruldu.

İsrailli bir yetkili Kanal 13’e, operasyon başladıktan üç gün sonra “Yapmayın” mesajı aldıklarını söyledi.

ANKARA FAKTÖRÜ VE VANCE İDDİASI

Planın durdurulmasına ilişkin İsrail kaynaklarında iki önemli faktör öne çıktı: Türkiye’nin itirazı ve ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in baskısı.

İsrail tarafındaki bazı kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’daki Kürt hareketliliğinin bölgesel etkileri konusunda Washington’a itiraz ettiğini ve bunun ABD yönetiminin tutumunu değiştirmesinde rol oynadığını öne sürdü.

Haaretz’in araştırmasına göre ise Kürt operasyonunun iki kez ertelendiği, son aşamada hava desteğinin hazır olmasına rağmen Kürt grupların Washington’ın kesin onayı olmadan harekete geçmek istemediği anlatıldı. Böylece operasyon, Kürt güçleri İran’a girmeden fiilen sona erdi.

MOSSAD 48 SAATTE YENİ PLAN HAZIRLADI

Kürt operasyonunun iptal edilmesinin ardından Barnea’nın Mossad ekibinden yeni bir rejim değişikliği planı hazırlamasını istediği bildirildi.

İstihbarat teşkilatının yalnızca 48 saat içinde alternatif bir senaryo oluşturduğu, ancak bu planın ilk projeye kıyasla çok daha sınırlı olduğu aktarıldı. Yeni senaryoda İran’daki rejim karşıtı unsurların ve ülke içindeki Mossad bağlantılarının harekete geçirilmesi hedefleniyordu.

Ancak İsrail güvenlik kurumlarındaki bazı isimlerin bu girişime karşı çıktığı ve rejim değişikliği hedefinin gerçekçi olmadığı konusunda uyarılarda bulunduğu bildirildi. Haaretz’in aktardığına göre Askeri İstihbarat Başkanı Shlomi Binder, planın başarı ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesini yaptı; İstihbarat Araştırma Birimi Başkanı Ofir Mizrahi-Rosen de plana yönelik kapsamlı eleştiriler içeren bir çalışma hazırladı.

OPERASYON SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Kanal 13’ün haberine göre operasyon için harcanan yüksek miktardaki kaynaklar da İsrail içinde inceleme başlatılmasına yol açtı. Mali işleyişte usulsüzlük iddiaları üzerine bir inceleme komisyonu oluşturulduğu bildirildi.

Mossad ise komisyonun mali düzenlemeler ve prosedürlerin gözden geçirilmesi amacıyla kurulduğunu, herhangi bir mali zimmete geçirme tespit edilmediğini savundu.

Bu süreçte Mossad’ın başındaki David Barnea görevinden ayrıldı ve yerine Roman Gofman getirildi. Gofman’ın göreve başlamasının ardından teşkilat içinde İran operasyonuyla bağlantılı bazı üst düzey isimlerin görevlerinden alındığı veya görevlerinin değiştirildiği bildirildi. Gofman, 2 Haziran 2026’da Mossad’ın başına geçti.

Böylece İsrail’in İran rejimini yalnızca askeri saldırılarla değil, içeriden bir siyasi dönüşümle devirmeyi hedeflediği iddia edilen “Çizmeli Kedi” projesi; Kürt güçlerin İran’a sokulması, Ahmedinejad’ın alternatif lider olarak değerlendirilmesi ve Washington’dan gelen müdahalelerle birlikte İsrail’in savaş öncesi en iddialı ancak sonuçsuz kalan planlarından biri olarak gündeme geldi.