Anlaşma bugün imzalanıyor! Atina İsrail sistemlerini Yunan adalarına konuşlandıracak

Yunanistan, hava sahasını koruma kapasitesini önemli ölçüde artıracak “Aşil Kalkanı” projesinde kritik aşamaya geldi. Atina ile Tel Aviv arasında yaklaşık üç yıldır sürdürülen görüşmelerin ardından, yaklaşık 3,1 milyar euro değerindeki savunma anlaşmasının bugün İsrail'in başkenti Tel Aviv'de imzalanması bekleniyor.

Proje, Yunanistan'ın ilk kez entegre ve çok katmanlı bir hava ve füze savunma mimarisine sahip olmasını hedefliyor. Sistemlerin farklı menzillerdeki tehditlere karşı birlikte çalışması planlanırken, Yunanistan'ın halihazırda kullandığı bazı savunma unsurlarının da yeni ağ içerisine dahil edilmesi öngörülüyor.

DAVUD SAPANI GELİYOR

Anlaşmanın merkezinde İsrail'in önde gelen savunma şirketlerinden Rafael Advanced Defense Systems ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından geliştirilen sistemler bulunuyor. Rafael'in sağlayacağı Davud Sapanı, balistik füzeler ve ağır roketler gibi daha uzun menzilli tehditlere karşı kullanılacak. Şirketin Spyder sistemleri ise özellikle uçaklar, seyir füzeleri ve insansız hava araçları dahil daha kısa menzilli tehditlere karşı savunma sağlayacak.

Sistemin bir diğer önemli ayağını ise IAI tarafından geliştirilen Barak MX oluşturacak. Bu sistemin uçak ve füze tehditlerine karşı kullanılması planlanıyor. Böylece kısa, orta ve daha uzun menzilli savunma unsurlarının tek bir ağ altında birleştirilmesi amaçlanıyor.

KOMUTA MERKEZİ YAPAY ZEKAYLA ÇALIŞACAK

“Aşil Kalkanı”nın dikkat çeken unsurlarından biri yalnızca füze ve radar sistemlerinden oluşmaması. Proje kapsamında, farklı hava savunma unsurlarını tek merkezden koordine edecek ulusal seviyede bir komuta-kontrol altyapısı kurulacak.

Yapay zeka destekli yazılımın gelen tehditleri tespit edip sınıflandırması ve hangi savunma unsurunun kullanılmasının daha uygun olduğunu belirlemesi planlanıyor. Sistem, farklı sensörlerden gelen verileri bir araya getirerek olası saldırılara karşı daha hızlı tepki verilmesini sağlayacak.

Ağ, Yunanistan'ın mevcut Patriot sistemleri ve ülkede bulunan diğer savunma unsurlarıyla da entegre edilecek. Projenin özellikle Ege'deki adalarda konuşlandırılacak Spyder bataryalarıyla genişletilmesi planlanıyor.

35 AYDA TAMAMEN PROFESYONEL OLACAK

Yaklaşık üç yıl süren müzakerelerde önemli başlıklardan biri de Yunan savunma sanayisinin projeye katılımı oldu. Son düzenlemelerle yaklaşık 12 Yunan şirketinin projede görev alması ve toplam sözleşme değerinin 700 milyon euronun üzerindeki bölümünün Yunan şirketlerine ayrılması bekleniyor. Bu miktar, projenin yaklaşık yüzde 25'ine karşılık geliyor.

Anlaşmanın ardından sistemlerin Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne aşamalı olarak teslim edilmesi planlanıyor. Projenin tamamının sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 35 ay içinde operasyonel hale gelmesi hedefleniyor.

"TEK KALEMDE YAPILAN EN BÜYÜK ANLAŞMALARDAN BİRİ"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, projeyi ülkenin silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırmayı amaçlayan daha geniş kapsamlı “Agenda 2030” savunma reformunun önemli parçalarından biri olarak değerlendirdi. Dendias, yeni sistemin Yunanistan'ı savunma ve caydırıcılık alanında “yeni bir gerçekliğe” taşıyacağını savundu.

Anlaşma, İsrail savunma sanayisi açısından da dikkat çekti. İsrail basınında, projenin ülkenin savunma sanayisi tarihindeki tek kalemde yapılan en büyük ihracat sözleşmelerinden biri olacağı belirtildi.

Yunanistan'ın daha geniş modernizasyon planı kapsamında 2036'ya kadar yaklaşık 28 milyar euroluk savunma harcaması öngörülüyor. Bu kapsamda savaş uçaklarından deniz platformlarına, insansız sistemlerden hava savunmasına kadar çok sayıda yeni tedarik programının hayata geçirilmesi planlanıyor.