Yunanistan Türkiye’nin deniz parklarını AB’ye şikâyet edecek

Türkiye’nin aldığı yeni karar, Ankara-Atina hattında tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu. Türkiye, Muğla’nın Fethiye ilçesi ile Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarındaki deniz alanının yanı sıra Kuzey Ege’de sınırları belirlenen başka bir sahayı “Deniz Milli Parkı” olarak ilan etti. Karar, Yunanistan’da yakından takip edilirken Atina yönetimi, parkların belirlenen sınırlarının açık deniz alanlarına uzandığını ve bu nedenle Deniz Hukuku kurallarıyla bağdaşmadığını öne sürdü.

Yunanistan, itirazlarını gelecek hafta AB ülkelerinin gündemine taşımaya hazırlanıyor. Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin kararına yönelik hazırladığı harita ve belgeleri İrlanda’da gerçekleştirilecek gayriresmi AB dışişleri bakanları toplantısında müttefik ülkelerle paylaşacak. Dışişleri Bakanı George Gerapetritis’in de katılacağı toplantı öncesinde hazırlanan çalışmada, Yunanistan’ın daha önce açıkladığı deniz parkları ile Türkiye’nin kısa süre önce ilan ettiği alanların karşılaştırılması planlanıyor.

AB'DEN UYARI GELDİ

Atina yönetimi, hazırlanan dokümanların yalnızca AB ülkelerini bilgilendirmek amacı taşımadığını, aynı zamanda Türkiye’nin “provokasyon” olarak nitelendirdiği adımlara ilişkin Yunanistan’ın tezlerini ortaya koymak için kullanılacağını ifade etti. Böylece Yunanistan, Türkiye’nin deniz parkı kararının uluslararası hukuk açısından sorunlu olduğu yönündeki iddialarını AB platformuna taşımış olacak.

Avrupa Komisyonu da gelişmeleri yakından izliyor. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin Türkiye’den AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarına ve egemenlik alanlarına saygı göstermesini beklediği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE GERİLİM YAŞANMIŞTI

Deniz parkları meselesi, iki ülke arasında ilk kez gerilim yaratmıyor. Yunanistan’ın geçen yıl Ege Denizi’nde deniz parkı oluşturma planını duyurması, Ankara’nın sert tepkisine neden olmuş ve iki ülke arasındaki deniz yetki alanları tartışmasını yeniden gündeme getirmişti. Türkiye’nin yeni park ilanlarının ardından konu bu kez karşılıklı açıklamaların ötesine geçerek AB ülkelerinin de dahil olduğu diplomatik bir zemine taşınmaya hazırlanıyor.