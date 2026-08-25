Türkiye karşı çıktı, Miçotakis geri adım atmadı: Ege'deki planlarımız değişmeyecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'nde hayata geçirilmesi planlanan yeşil enerji ve turizm projeleri konusunda Türkiye'nin itirazlarının Atina'nın politikalarını değiştirmeyeceğini söyledi. Kabine toplantısında konuşan Miçotakis, "Türkiye'nin tepkilerine rağmen Yunanistan'ın planlamalarını sürdüreceğini" belirterek, söz konusu bölgeleri savunmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Atina'nın hazırladığı yeni çerçeve planı, Ege'de yenilenebilir enerji projeleri ile enerji depolama tesislerinin kurulabileceği alanlara ilişkin düzenlemeler içeriyor. Ancak Türkiye, planın kapsamındaki bazı coğrafi unsurların egemenlik durumuna dikkat çekerek tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı, düzenlemede egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi unsurların da bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin Ege'deki hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma kararlılığını sürdüreceğini açıkladı.

DENİZ PARKI HAMLESİ İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM YARATTI

İki ülke arasındaki gerilim yalnızca enerji planlarıyla sınırlı değil. Türkiye'nin kuzeydoğu Ege ile Meis çevresinde deniz parkları ilan etmesi de Atina'da yakından takip ediliyor. Yunan basını, son gelişmelerin Ankara-Atina hattında bir süredir devam eden sakin atmosferin yeniden bozulabileceği değerlendirmelerine yer verirken, Atina'nın Türkiye-AB ilişkilerindeki ilerlemeyi engelleyebilecek seçenekleri de değerlendirdiğini aktardı.

Ege'deki deniz parkları meselesi, geçtiğimiz yıl Yunanistan'ın bölgede deniz parkı oluşturma planını duyurmasının ardından iki ülke arasında yeni bir tartışma alanına dönüşmüştü. Son dönemde Atina'nın deniz parkı girişimlerinin yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile elektrik bağlantısı projesi ve Libya ile ilişkileri geliştirme çabaları da Ankara'nın tepkisini çekti.