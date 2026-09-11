Husiler kritik adayı ele geçirdi! Babülmendep'te kontrol el değiştiriyor

Yemen’de aylardır devam eden çatışmalarda dengeleri değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşandı. İran destekli Husilerin, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki kritik geçiş noktası Babülmendep Boğazı’nın kontrolü açısından büyük önem taşıyan Meyyun (Perim) Adası’nı ele geçirdiği bildirildi.

BABÜLMENDEP BOĞAZI'NDA KONTROL

Yemen hükümetine yakın kaynaklar, gelişmeyi Anadolu Ajansı’na yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Kaynaklara göre Husilerin adada kontrolü sağlaması, dünyanın en kritik deniz geçiş noktalarından biri olan Babülmendep’te önemli bir stratejik üstünlük elde etmeleri anlamına geliyor.

Meyyun Adası'nın önemi ise konumundan kaynaklanıyor. Ada, Hint Okyanusu’nu Kızıldeniz üzerinden Süveyş Kanalı ve dolayısıyla Akdeniz’e bağlayan Babülmendep Boğazı’nın en dar bölümünde bulunuyor. Bu nedenle ada üzerindeki kontrol, boğazdan geçen deniz trafiğinin izlenmesi ve kontrol edilmesi açısından kritik kabul ediliyor.

HUSİLER KIYIDA İLERLİYOR

Husilerin ilerleyişi yalnızca ada ile sınırlı kalmadı. Yemen hükümetine yakın kaynaklar, örgütün Taiz vilayetinin Kızıldeniz kıyısındaki Zubab ilçesini de ele geçirdiğini bildirdi.

Babülmendep’e doğrudan bakan Zubab, boğazın kıyısında bulunması nedeniyle askeri ve deniz ulaşımı açısından kritik bir noktada yer alıyor. Böylece Husilerin hem boğazın içindeki stratejik bir adada hem de boğaza bakan kıyı hattında kontrol sağlaması, bölgedeki mevcut dengeleri daha da değiştirdi.

EL-MUHA KENTİ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Bu gelişme, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişinin yeni bir aşamaya taşındığı şeklinde değerlendirildi. Örgüt daha önce de El-Muha kentini ele geçirerek Taiz’in batısındaki Kızıldeniz kıyısında önemli bir alanı kontrolü altına almıştı.

Meyyun Adası ve Zubab’ın da Husilerin kontrolüne geçmesiyle birlikte, çatışma sahasındaki kontrol haritasında belirgin bir değişim meydana geldi. (AA)