Hintli diplomat ağzındaki kuruyemişle kalakaldı! İran Cumhurbaşkanı konuşurken önünden aldılar

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi, dünya liderlerinin kritik mesajlarının yanı sıra sosyal medyada hızla yayılan sıra dışı bir görüntüyle de gündeme geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın zirve kapsamında yaptığı konuşma sırasında, hemen arkasında oturan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın kuruyemiş yemesi kameralara yansıdı.

Pezeşkiyan'ın uluslararası gündeme ilişkin mesajlarını verdiği sırada Jaiswal'ın önündeki kutudan kuruyemiş almaya devam etmesi dikkat çekti. Görüntülerde Hintli sözcünün bir süre boyunca atıştırmayı sürdürdüğü, ardından yeniden kutuya yöneldiği görüldü.

KAMERALARIN ÖNÜNDE KURUYEMİŞ MOLASI

Diplomatik protokolün oldukça ciddi atmosferi içinde yaşanan görüntü, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan anlarından birine dönüştü. Jaiswal'ın önündeki kuruyemiş kutularının daha sonra görevliler tarafından masadan kaldırılması ise görüntülere ayrı bir detay olarak yansıdı.

Gazeteci Mario Nawfal da görüntüleri X hesabından paylaşarak olayı esprili bir dille yorumladı. Nawfal, Jaiswal'ın kuruyemiş kutusunu adeta bitirdiğini belirterek, sonunda kutunun önünden alınmasını "diplomatik müdahale" şeklinde niteledi.

Sosyal medya kullanıcıları da zirvenin resmi atmosferiyle görüntü arasındaki tezat üzerinden çok sayıda esprili yorum yaptı. Bazı kullanıcılar Hintli sözcüye "kuruyemişe ara vermesi" yönünde takılırken, bazıları ise ikramların karşı konulamayacak kadar cazip olduğu yorumunda bulundu.

ZİRVENİN GÜNDEMİNDE GAZZE VARDI

Sosyal medyada kuruyemiş görüntüsü öne çıkarken, Yeni Delhi'deki zirvenin asıl gündemini küresel ekonomi, güvenlik ve bölgesel çatışmalar oluşturdu. 11 üyeli BRICS'in liderleri zirvenin sonunda "Dayanıklılık, İnovasyon, İşbirliği ve Sürdürülebilirlik için İnşa" başlıklı Yeni Delhi Bildirisi'ni kabul etti.

Bildiride Gazze'deki durum için geniş bir bölüm ayrıldı. Liderler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulunun ilgili kararlarının uygulanması gerektiğini vurgularken, Gazze'de ateşkesin korunması ve insani yardımların bölgeye "tam ve engelsiz" şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

BRICS ülkeleri, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'de şiddetin devam etmesinden duydukları endişeyi de bildirdi. Ortak bildiride Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmesine yönelik politikalara karşı çıkılırken, Filistin halkının temel haklarını zedeleyebilecek ve işgali meşrulaştırabilecek veya uzatabilecek düzenlemeler konusunda da uyarı yapıldı.

Liderler ayrıca Filistin'in Birleşmiş Milletler'deki tam üyeliğine verdikleri desteği yineledi. İki devletli çözüm vurgusu yapılan bildiride, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin 1967 sınırları temelinde kurulması gerektiği belirtildi.

PEZEŞKİYAN İLE MODİ ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Zirvenin dikkat çeken temaslarından biri de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan arasında gerçekleşti. İki lider, Batı Asya'daki gelişmelerin yanı sıra Hindistan-İran ilişkilerini ele aldı.

Yeni Delhi yönetimi, bölgedeki kriz nedeniyle deniz taşımacılığının ve ticaretin güvenli şekilde sürdürülmesinin önemini vurgularken, Modi de sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini yineledi. Pezeşkiyan'ın Hindistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin, İran'daki savaşın ardından iki ülke arasındaki temaslar açısından ayrıca önem taşıdığı değerlendirildi.