Delhi'ye Ankara modeli: BRICS zirvesi akla NATO zirvesini getirdi

BRICS Liderler Zirvesi öncesinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de güvenlik ve şehir düzenlemelerine yönelik hazırlıklar hız kazandı. Zirve kapsamında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, Endonezya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden liderler ile üst düzey yetkililerin kentte bulunması bekleniyor.

GECEKONDU BÖLGELERİ BARİYERLERLE KAPATILDI

Yeni Delhi’de zirve için yürütülen hazırlıklar kapsamında kentin bazı bölgelerinde bulunan gecekondu mahallelerinin bariyerlerle kapatılması dikkat çekti. Uygulamayla söz konusu yapıların ana güzergahlardan görünmesinin engellenmeye çalışıldığı görüldü.

DELHİ'YE ANKARA MODELİ

Yeni Delhi’deki görüntüler, daha önce Ankara’da NATO Zirvesi öncesinde yapılan hazırlıkları akıllara getirdi. Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde, yabancı liderlerin ve protokol araçlarının kullanacağı güzergahlarda kapsamlı çalışmalar yürütülmüştü.

Esenboğa Havalimanı ile kent merkezi arasındaki bazı güzergahlarda binaların dış cepheleri yenilenirken, yollarda asfaltlama çalışmaları yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklayacağı otelin bulunduğu cadde de yeniden asfaltlanmıştı.

ABD Büyükelçiliği çevresine dekoratif vazolar yerleştirilirken, yol kenarlarına NATO Zirvesi’ne ilişkin tanıtım panoları konulmuştu.

GECEKONDU YAPILAR PANOLARLA KAPATILMIŞTI

Ankara’daki hazırlıklar sırasında dikkat çeken uygulamalardan biri de bazı bölgelerdeki gecekondu yapıların görünümünün değiştirilmesi olmuştu. Söz konusu yapıların bir bölümü reklam panoları ve bariyerlerle kapatılarak ana güzergahlardan görünmeleri engellenmişti.

Yeni Delhi’de zirve öncesinde gecekondu bölgelerine yönelik benzer bir uygulamaya gidilmesi, iki kentteki zirve hazırlıkları arasındaki benzerliği gündeme getirdi.