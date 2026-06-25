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Halk TV Türkiye Ankara'da görülmemiş NATO ablukası: Park bile kapatılacak

Ankara'da görülmemiş NATO ablukası: Park bile kapatılacak

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yapılan hazırlıklar ve önlemler başkenti görülmemiş bir ablukaya aldı. Hazırlıklar öyle bir boyuta ulaştı ki Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusu için belirlenen güzergahta park bile vatandaşa kapatılacak.

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Ankara'da görülmemiş NATO ablukası: Park bile kapatılacak
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Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi öncesinde, başkent genelinde kısıtlamalar ve başkentin günlü hayatına müdahaleler hız kazandı. Zirve kapsamında başkente gelecek olan heyetler için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yürütülen çalışmalar ve getirilen yasaklar sert tepkilere yol açtı.

PARK BİLE KAPATILACAK

Yurt dışı sabah koşularını aksatmamasıyla bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için Ankara’da Botanik Parkı ve Dikmen Vadisi alternatif koşu güzergâhları olarak belirlendi.

Ankara'da görülmemiş NATO ablukası: Park bile kapatılacak - Resim : 1

Güvenlik gerekçesiyle, Macron’un koştuğu saatlerde bu parklar, Ankaralıların kullanımına tamamen kapatılacak. Gölbaşı’ndaki Eymir Gölü’nün de alternatif rotalar arasında yer aldığı öğrenildi.

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Macron'un bu güzergahlardan hangisinde koşacağı ise henüz netleşmedi.

ANKARA'DA GÖRÜLMEMİŞ NATO ABLUKASI

Ankara'da uygulanan abluka, TBMM Genel Kurulu’nda da tansiyonu yükseltti. Güvenlik önlemleri adı altında kentin kapatılmasına ve gözaltılara tepki gösteren CHP Milletvekili Murat Emir, "NATO Liderler Zirvesi daha önce Londra'da, Roma'da, Milano'da, Cenevre'de, Madrid'de, her yerde yapıldı. Siz Türkiye'deki en küçük bir tepkinin bile olmaması için Ankara'yı adeta hayalet şehre döndürmeye çalışıyorsunuz. Meclis’i bile kapatıyorsunuz." diyerek iktidara yüklendi.

Ankara'da görülmemiş NATO ablukası: Park bile kapatılacak - Resim : 3

Ankara Valiliği'nin duyurduğu 07 - 08 Temmuz 2026 tarihlerinde kapatılan yerlerin tamamı:

Önemli Trafik Duyurusu: 36. NATO Zirvesi Trafik Tedbirleri

Ankara'da 07-08 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü kararıyla birçok güzergah kademeli olarak trafiğe kapatılacaktır. Kapatılan yollara araç parkı yapılmaması, park halindeki araçların ise kaldırılması gerekmektedir.

⏳ ZAMAN UYARISI: 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00'den itibaren (Tedbirler sona erene kadar)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Çevresi (Çift Yönlü Kapatılacak Yollar)

  • Cumhurbaşkanlığı Bulvarı (Tamamı)
  • Cumhurbaşkanlığı Caddesi (Tamamı)
  • Alparslan Türkeş Caddesi (Tamamı)
  • Beştepe Caddesi (Tamamı)
  • Söğütözü Caddesi (Tamamı)
  • Bahriye Üçok Caddesi (Tamamı)
  • Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi (İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü)
  • Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı)
  • İhtiyaç Halinde: Sakıp Sabancı Bulvarı (Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü)
⏳ ZAMAN UYARISI: 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00'den itibaren (Tedbirler sona erene kadar)

Konaklama Yapılacak Oteller Çevresi (Çift Yönlü Kapatılacak Yollar)

📍 Alegria Business Otel Çevresi:
  • 350. Sokak (Tamamı)
  • 286. Sokak (Tamamı)
📍 Hilton Garden Inn Ankara Otel Çevresi:
  • 147. Sokak (Tamamı)
  • 145. Sokak (Tamamı)
  • Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarı'na bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı
📍 Crowne Plaza Ankara Otel Çevresi:
  • 173. Cadde (Tamamı)
  • 171. Cadde (Tamamı)
  • 172. Cadde (Tamamı)
📍 Mövenpick Otel Çevresi:
  • Yaşam Caddesi (Tamamı)
  • Adalet Sokak (Tamamı)
  • 5. Sokak (Tamamı)
📍 Wyndham Ankara Otel ve Grand Mercure Otel Çevresi:
  • Nergiz Sokak (Tamamı)
  • 4. Sokak (Tamamı)
  • 3. Sokak (Tamamı)
  • 1. Sokak (Tamamı)
📍 Bilkent Otel Çevresi (İhtiyaç Halinde):
  • Bilkent Kampüsü içinde bulunan cadde ve sokakların tamamı
  • İhsan Doğramacı Bulvarı (Tamamı)
  • 1600. Cadde (Tamamı)
  • 1613. Cadde (Tamamı)
📍 Divan Ankara Otel Çevresi:
  • Kişinev Caddesi (Tamamı)
  • Jose Marti Caddesi (Tamamı)
  • 720. Sokak (Tamamı)
  • 721. Sokak (Tamamı)
📍 Ankara Hiltonsa Otel Çevresi:
  • Tahran Caddesi (Tamamı)
  • Billur Sokak (Tamamı)
  • Bülten Sokak (Tamamı)
  • Güniz Sokak (Tamamı)
📍 Sheraton Otel ve Lugal Otel Çevresi:
  • Arjantin Caddesi (Tamamı)
  • İran Caddesi (Tamamı)
  • Polonya Caddesi (Tamamı)
  • Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak (Tamamı)
  • Boğaz Sokak (Tamamı)
📍 Intercontinental Otel Çevresi:
  • Atatürk Bulvarı (John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü)
  • Gülözü Sokak (Tamamı)
📍 JW Marriott Otel Çevresi:
  • Ufuk Üniversitesi Caddesi (Tamamı)
  • 1443. Sokak (Tamamı)
  • 1452. Sokak (Tamamı)
📍 Metropolitan Otel Çevresi:
  • 1377. Sokak (Tamamı)
  • 1380. Sokak (Tamamı)
  • 1381. Sokak (Tamamı)
⏳ ZAMAN UYARISI: 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00'den itibaren (Tedbirler sona erene kadar)

ATO Congresium Çevresi Etkinlik Alanları (Çift Yönlü Kapatılacak Yollar)

  • 2168. Sokak (Tamamı)
  • 2169. Sokak (Tamamı)
  • 2170. Sokak (Tamamı)
⏳ ZAMAN UYARISI: 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren (Tedbirler sona erene kadar)

🚨 Heyet Geçiş Güzergâhları (İhtiyaç Halinde Çift Yönlü Kapatılacak Yollar)

  • Ankara Çevre Yolu / O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi (Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümünün tamamı)
  • Özal Bulvarı (Tamamı)
  • İsmet İnönü Bulvarı (Tamamı)
  • Ankara Bulvarı (Tamamı)
  • Anadolu Bulvarı (Tamamı)
  • Atatürk Bulvarı (Sıhhiye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü)
  • Mevlana Bulvarı (Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü)
  • Dumlupınar Bulvarı (İsmet İnönü Bulvarı ile 1596. Cadde arasında kalan bölümü)
  • 1071 Malazgirt Bulvarı (Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü)
  • Türk Kızılayı Caddesi (Tamamı)
  • Cinnah Caddesi (Tamamı)
  • Çankaya Caddesi (Tamamı)
  • Simon Bolivar Caddesi (Tamamı)
  • Rabindranath Tagore Caddesi (Tamamı)
  • John F. Kennedy Caddesi (Tamamı)
  • 2453. Sokak (Tamamı)

Ankara'da görülmemiş NATO ablukası: Park bile kapatılacak - Resim : 4

Ankara'da görülmemiş NATO ablukası: Park bile kapatılacak - Resim : 5

Ankara'da görülmemiş NATO ablukası: Park bile kapatılacak - Resim : 6

Ankara'da görülmemiş NATO ablukası: Park bile kapatılacak - Resim : 7

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
NATO Ankara
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