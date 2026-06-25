Ankara'da görülmemiş NATO ablukası: Park bile kapatılacak

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi öncesinde, başkent genelinde kısıtlamalar ve başkentin günlü hayatına müdahaleler hız kazandı. Zirve kapsamında başkente gelecek olan heyetler için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yürütülen çalışmalar ve getirilen yasaklar sert tepkilere yol açtı.

PARK BİLE KAPATILACAK

Yurt dışı sabah koşularını aksatmamasıyla bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için Ankara’da Botanik Parkı ve Dikmen Vadisi alternatif koşu güzergâhları olarak belirlendi.

Güvenlik gerekçesiyle, Macron’un koştuğu saatlerde bu parklar, Ankaralıların kullanımına tamamen kapatılacak. Gölbaşı’ndaki Eymir Gölü’nün de alternatif rotalar arasında yer aldığı öğrenildi.

Macron'un bu güzergahlardan hangisinde koşacağı ise henüz netleşmedi.

ANKARA'DA GÖRÜLMEMİŞ NATO ABLUKASI

Ankara'da uygulanan abluka, TBMM Genel Kurulu’nda da tansiyonu yükseltti. Güvenlik önlemleri adı altında kentin kapatılmasına ve gözaltılara tepki gösteren CHP Milletvekili Murat Emir, "NATO Liderler Zirvesi daha önce Londra'da, Roma'da, Milano'da, Cenevre'de, Madrid'de, her yerde yapıldı. Siz Türkiye'deki en küçük bir tepkinin bile olmaması için Ankara'yı adeta hayalet şehre döndürmeye çalışıyorsunuz. Meclis’i bile kapatıyorsunuz." diyerek iktidara yüklendi.

Ankara Valiliği'nin duyurduğu 07 - 08 Temmuz 2026 tarihlerinde kapatılan yerlerin tamamı: