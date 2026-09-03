Harry ve Meghan’ın İngiltere kararına Trump da dahil oldu: Onların yerinde olsaydım…

Prens Harry ve Meghan Markle’ın yıllar sonra İngiltere’ye dönmesi, çiftin Kraliyet Ailesi ile ilişkilerinin yeniden tartışılmasına yol açarken, gelişmeye bu kez ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu. Trump, Sussex çiftinin ülkeye dönüşünden memnun olduğunu söylese de Harry ve Meghan’a yönelik eleştirilerini sürdürdü. ABD Başkanı, çiftin Kraliyet Ailesi’ne geçmişte “büyük saygısızlık” yaptığını savunarak, “Ben Kraliyet Ailesi’nin yerinde olsaydım onları kabul etmezdim” ifadelerini kullandı.

Trump, Harry ve Meghan’ın hayranı olmadığını belirtirken İngiliz Kraliyet Ailesi ile kendi ilişkisine de vurgu yaptı. Geçmişte Kraliçe 2. Elizabeth ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Trump, Kral 3. Charles için de olumlu ifadeler kullandı. Trump özellikle Meghan Markle’ın hem Kraliçe Elizabeth’e hem de Kral Charles’a karşı “son derece saygısız” davrandığını düşündüğünü söyledi.

ALTI YIL SONRA İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ

Harry ve Meghan, 2020 yılında kraliyet görevlerinden geri çekilerek İngiltere’den ayrılmış ve kısa süre içinde ABD’nin Kaliforniya eyaletine yerleşmişti. O tarihten bu yana çift, çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte ABD’de özel bir hayat sürdürüyordu.

Ancak Sussex ailesi şimdi yeni bir döneme girdi. Harry ve Meghan, çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye taşındı. Ailenin Londra dışında, kraliyet mülkü olmayan özel bir konutta uzun süre kalması bekleniyor. Çiftin Kaliforniya’daki yaşamlarını tamamen sonlandırmadığı, ABD’deki evlerini de koruyacağı bildirildi.

ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ KARARI ETKİLEDİ

Dönüş kararının en önemli unsurlarından birinin Archie ve Lilibet’in eğitimi olduğu belirtildi. Yedi yaşındaki Archie ile beş yaşındaki Lilibet’in İngiltere’de bir okula başlaması planlanıyor. İngiliz basınında yer alan değerlendirmelere göre çift, çocuklarının babalarının ülkesiyle daha güçlü bir bağ kurmasını ve İngiliz kültürünü yakından tanımasını da istiyor.

Bu nedenle dönüşün yalnızca kısa süreli bir ziyaret olmadığı, ailenin İngiltere’de “uzun bir dönem” geçirmeyi planladığı aktarıldı. Bununla birlikte Harry ve Meghan’ın ülkede tam olarak ne kadar kalacağı konusunda kesin bir takvim bulunmuyor.

CHARLES KAPIYI KAPATMADI

Harry ve Meghan’ın dönüşünün Kraliyet Ailesi açısından en dikkat çekici boyutu ise Kral Charles’ın tutumu. İngiliz kaynaklarına göre Charles, oğlunun ve torunlarının İngiltere’de daha fazla zaman geçirmesinden kişisel olarak memnun. Ancak bu durum, Sussex çiftinin yeniden resmi kraliyet görevlerine döneceği anlamına gelmiyor.

Harry ve Meghan hâlâ “çalışmayan” kraliyet üyeleri konumunda bulunuyor. Dolayısıyla İngiltere’ye taşınmaları, kraliyet görevlerine geri dönüş olarak değerlendirilmiyor. Çiftin kendi özel çalışmalarını sürdürmesi, Harry’nin hayır faaliyetlerine, Meghan’ın ise ticari girişimlerine devam etmesi bekleniyor.

ESKİ KIRGINLIKLAR HALA MASADA

Sussex çiftinin dönüşü, geçmişte Kraliyet Ailesi ile yaşanan gerilimleri de yeniden gündeme taşıdı. Harry ve Meghan’ın ABD’ye yerleşmelerinin ardından verdikleri röportajlar, Netflix yapımı ve Harry’nin anı kitabında kraliyet yaşamına ilişkin yaptıkları açıklamalar aile içindeki çatlağı kamuoyunun önüne taşımıştı.

Çiftin daha önce gündeme getirdiği, hem kraliyet görevlerini sürdürüp hem de bağımsız bir yaşam kurmalarına dayanan “yarı içeride, yarı dışarıda” model ise kabul edilmemişti. Bugünkü tablo ise farklı: Harry ve Meghan İngiltere’de daha fazla zaman geçirecek ancak resmi kraliyet görevlerine dönmeyecek.