Amerikan rüyası hüsranla bitti! Meghan Markle ve Prens Harry İngiltere'ye dönünce dedikodular tavan yaptı

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin "Amerikan Rüyası" resmen hüsranla bitti. 2020 yılında İngiltere’yi ve kraliyet görevlerini terk eden çift, tam 6 yıl sonra çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet’i de yanlarına alarak İngiltere'ye dönüş yaptı.

Kaliforniya'dan özel jetle yola çıkan çift, dün öğle saatlerinde Birmingham Havalimanı'na indi. Çiftin kiraladığı özel uçağın saatte 120 bin dolara mal olduğu öğrenildi.

Çiftin Londra dışında, Cotswolds civarında tamamen özel bir mülke yerleştiği ve çocukların Eylül ayı itibarıyla İngiltere'de eğitime başlayacağı belirtildi. Resmi açıklamalarda bu radikal dönüş, "çocukların babalarının büyüdüğü kültürü tanıması ve eğitimlerine İngiltere'de devam etmesi" şeklinde aktarılsa da, kulislerde dönen iddialar daha farklı.

KRAL CHARLES’IN SAĞLIK DURUMU

En çok konuşulan iddiaların başında, Kral Charles’ın devam eden kanser tedavisi süreci yer alıyor. Temmuz ayında, dedeleri Kral Charles ile torunları Archie ve Lilibet'in tam 4 yıl aradan sonra Highgrove’da ilk kez bir araya gelmesinin bu kararda dönüm noktası olduğu söyleniyor.

Prens Harry’nin, babasının hastalığının ilerlemesinden endişe duyduğu ve çok geç olmadan hem babasıyla hem de annesinin ailesiyle olan bağlarını yeniden canlandırmak istediği iddia ediliyor.

PRENS WILLIAM-HARRY REKABETİ

Kral Charles’ın bu geri dönüş haberine içten içe sevindiği belirtilse de, Galler Prensi William ve Kate Middleton cephesi ise tam tersi. Saraya yakın kaynaklara göre Prens William, haberi aldığında adeta küplere bindi.

İngiliz basını, William’ın kardeşi Harry’yi yazdığı Spare adlı anı kitabı ve televizyon ekranlarında aileye yönelttiği ağır suçlamalar nedeniyle asla affetmediğini yazıyor. İki kardeş arasında sıfır iletişim olduğu, William’ın bu dönüşü İngiltere içinde "iki rakip saray" algısı yaratma çabası olarak gördüğü ve kardeşinin popülaritesinden ciddi şekilde rahatsız olduğu iddia ediliyor.

MEGHAN’IN OYUNCULUK HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Bir diğer iddia ise Meghan Markle ile ilgili. İngiltere'ye dönüşle birlikte Meghan Markle'ın yönetmen Guy Ritchie imzalı ünlü Netflix dizisi The Gentlemen'ın üçüncü sezonunda rol alabileceği konuşulmuştu. Ancak İngiliz basınında yer alan son haberlere göre, kamuoyunda yükselen tepkiler nedeniyle bu rol teklifinin geri çekildiği ve Markle'ın yerine başka bir ismin kadroya dahil edildiği öne sürüldü.

Hollywood’da aradıklarını tam olarak bulamayan, milyon dolarlık dijital platform anlaşmaları tek tek tıkanan çiftin gözünü Avrupa pazarına diktiği söyleniyor. Çiftin, yeni yaşam tarzı markası As Ever üzerinden Avrupa pazarında büyük bir ticari çıkış yapmayı hedeflediği konuşuluyor.

KRALİYET GÖREVLERİNE GERİ DÖNMEYECEKLER

Harry ve Meghan’ın İngiltere’ye ayak basmasıyla birlikte, saraya yakın kaynaklar çiftin kesinlikle "çalışan kraliyet üyesi" (working royals) statüsüne geri dönmeyeceğini söylüyor. Vergi mükelleflerinin parasıyla karşılanan resmi polis koruması hakları geri verilmediği için çift, İngiltere'deki lüks hayatlarının güvenliğini tamamen ceplerinden ödeyecekleri özel şirketlere emanet edecek.

Kaliforniya’daki "Amerikan Rüyası" hamlesi ticari ve imaj olarak tıkanınca, Harry'nin hem babasıyla helalleşmek hem de Avrupa'daki ağlarını güçlendirmek için bu radikal kararı aldığı öne sürüldü.