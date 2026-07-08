İngiltere'de adalet Prens Harry'e bile acımadı!

İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Prens Harry, özel hayatının ihlal edildiği iddiasıyla Daily Mail gazetesinin yayıncısı Associated Newspapers aleyhine açtığı davada istediği sonucu alamadı.

Prens Harry'nin, gazetenin kendisi hakkında yasa dışı yolla bilgi topladığı iddialarını reddetti. Harry'nin iddialarını kanıtlayamadığına hükmeden mahkeme kararıyla, Prens özel hayatın gizliliği davasını kaybetmiş oldu.

Prens Harry ile birlikte aynı iddialarda bulunan davacılar arasında Elizabeth Hurley, Elton John ve Britanya Lortlar Kamarası Üyesi Barones Lawrence da yer alıyordu.

"ADALET VE HESAP SORMAK İÇİN MAHKEMEYE GELDİK"

Harry, Barones Lawrence ile birlikte yaptığı ortak açıklamayla mahkeme kararını eleştirdi. "Adalet ve hesap sormak için mahkemeye geldik. Ancak ikisini de alamadık" diyen Harry, kararı "tamamen ve açıkça örtbas etme" olarak nitelendirdi.

Prens ayrıca, mahkemenin duruşma sırasında sunulan kanıtları görmezden geldiğine inandığını belirtti. Harry, açıklamasında, "Burada gazeteler için ayrı, davacılar için ayrı kurallar geçerliymiş gibi geliyor" ifadesini kullandı.