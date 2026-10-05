Fransa yangın yeri! Yüzlerce okulda eğitim durdu: Onlarca okul ateşe verildi

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle düzenlenen lise eylemleri devam ediyor. Ülke genelinde yüzlerce okulda eylemler sürerken, bazı bölgelerde şiddet olayları yaşandı.

400'DEN FAZLA OKULDA EYLEM

Fransa Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde 413 okulda eylem yapıldığını açıkladı. Eylemler nedeniyle Marne vilayetindeki Reims kentinde toplu taşıma seferlerinde aksamalar yaşandı.

Meurthe-et-Moselle Valiliği ise vilayetteki okulların önünde binlerce öğrencinin toplandığını ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yüzlerce polisin görevlendirildiğini bildirdi. Eylemci gençlerin güvenlik güçlerine molotofkokteyli fırlattığı belirtildi.

PARİS'TE LİSE KAPISI ATEŞE VERİLDİ

Başkent Paris'teki Vauquelin Lisesinin giriş kapısı eylemci gençler tarafından ateşe verildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, okulda bulunan yüzlerce öğrenci tahliye edildi. Okul yönetimi, güvenlik koşulları sağlanana kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

BÖLGEDEKİ LİSELERİN 3'TE 1'İ KAPALI

Eylemlerin yoğunlaştığı, Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde 160'tan fazla lisenin kapalı olacağı bildirildi.

Ile-de-France Bölgesi Başkanı Valerie Pecresse, şiddet olayları ve okullarda meydana gelen hasarlar nedeniyle bölgedeki liselerin yaklaşık 3'te 1'inin kapalı olacağını açıkladı. Pecresse, okullardaki maddi hasarın buna yol açanlar ve aileleri tarafından karşılanması gerektiğini belirtti. Fransa Eğitim Bakanlığı da ülke genelinde eylemler nedeniyle zarar gören yaklaşık 500 okulun kapalı olacağını açıklamıştı.

SENDİKALARDAN EYLEMLERE DESTEK

Lise sendikalarından USL Genel Sekreteri Marius Mesnil, hükümetin öğrencilerin taleplerine yönelik adımlarını yeterli bulmadıklarını belirterek eylemlerin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

CGT Genel Sekreteri Sophie Binet ise lise öğrencilerinin eylemlerine destek vereceklerini açıkladı. Binet, eylemler sırasında yaralanan liseliler ve öğretmenlerle dayanışma mesajı vererek, yarından itibaren sokaklarda olacaklarını söyledi.

YAKLAŞIK 800 KİŞİ YARALANDI

17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan lise eylemlerinde şu ana kadar 170'i lise öğrencisi, 600'ü güvenlik görevlisi olmak üzere yaklaşık 800 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eylemler sırasında 24 okulun ateşe verildiği, 5 binden fazla kişi hakkında ise yasal işlem yapıldığı belirtildi. (AA)