Fransa’daki öğrenci protestosu Avrupa'ya yayılıyor! Bir ülkede daha öğrenciler sokağa indi

Fransa’da lise öğrencilerinin günlerdir sürdürdüğü protestolar ülke genelinde büyürken, gösteriler şiddet olaylarına sahne oldu. Eğitim sistemindeki öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, uzun ders saatleri ve kötü durumdaki okul binalarına tepki olarak başlayan eylemlerde çok sayıda okul bloke edildi.

Öğrencilerin temel talepleri arasında daha fazla öğretmen atanması, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi bulunuyor. Günlerdir devam eden eylemlere üniversite öğrencilerinin de katılmasıyla hareket daha geniş bir alana yayıldı.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 3 BİNİ AŞTI

Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre perşembe günü ülke genelinde 1.027 eğitim kurumunda eylem düzenlendi, 222 okul bloke edildi. Pazartesi gününden bu yana gözaltına alınanların sayısının ise 3 bini aştığı bildirildi. Ancak 1 Ekim’de gösteriler sırasında kundaklama, saldırı ve polisle çatışmalar da yaşandı.

İTFAİYE ARACI ATEŞE VERİLDİ

Protestoların en yoğun yaşandığı kentlerden biri Marsilya oldu.

Kentteki Victor-Hugo Lisesi'nde öğrencilerin bir çöp kutusuna benzin dökerek ateşe vermeye çalışması sırasında okul yöneticileri benzinden etkilendi. Okul yönetiminden bir kişinin ise yere düşürüldüğü ve darbedildiği aktarıldı.

Marsilya'daki Saint-Exupéry Lisesi önünde ise olaylar daha da büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri protestocular tarafından kuşatıldı. Bir itfaiye aracı ateşe verildi. Olay sırasında bir deniz itfaiyecisinin fırlatılan bir cisimle yaralandığı ve yüzünde kırık meydana geldiği bildirildi.

TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ DURDURULDU

Kentte olayların toplu taşımaya da yansıması üzerine otobüs, tramvay ve metro seferleri geçici olarak durduruldu. Yetkililer kararın sürücülere yönelik saldırılar ve araçlarda meydana gelen hasarlar nedeniyle alındığını açıkladı.

Marsilya'daki olaylar sırasında bir M6 televizyonu gazetecisinin de darbedildiği ve kanalın saldırıyla ilgili şikayette bulunacağını açıkladığı bildirildi.

POLİSLE ÖĞRENCİLER ARASINDA ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Ülkenin farklı kentlerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Nantes'ta bir okul yangın nedeniyle zarar gördü, Le Havre'da başka bir okulun cephesinde yangın hasarı oluştu. Strasbourg'da bir araç ateşe verilirken Toulouse'da protestocularla çevik kuvvet arasında çatışmalar yaşandı.

Clermont-Ferrand'da ise bir lise müdürü, okul çevresinde bulunan maskeli ve kapüşonlu bir grubun attığı havai fişek havanına benzer bir patlayıcının başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Pas-de-Calais bölgesindeki Auchel'de de bir lise müdürünün üzerine yanan bir maytap atıldı ve müdür hastaneye kaldırıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE PROTESTOLARA KATILDI

Gösteriler yalnızca liselerle de sınırlı kalmadı. Üniversite öğrencileri de eylemlere katıldı ve Paris ile Marsilya'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kampüsün girişleri bloke edildi. Polis, ülke genelinde yüzlerce göstericiyi gözaltına aldı.

HÜKÜMET KRİZ TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Hükümet, yaşananları artık yalnızca okul boykotları olarak değerlendirmediğini açıkladı. Başbakan Sébastien Lecornu başkanlığında kriz toplantısı düzenlenirken, İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, olayların daha da büyümemesi için CRS ve jandarma birliklerinin devreye sokulmasını istedi. Eğitim Bakanı Édouard Geffray ise güvenlik riski bulunan okullarda eğitimin uzaktan sürdürülebileceğini açıkladı.

Protestoların arkasında siyasi bir organizasyon bulunduğuna ilişkin hükümet ve istihbarat kaynaklarının iddiaları da gündeme geldi. Başbakanlığa yakın bir kaynak, istihbarat birimlerinin krize ilişkin toplantıda aşırı solcu La France Insoumise (LFI) ve bağlantılı grupları işaret ettiğini söyledi. LFI ise suçlamaları reddederek, öğrencilerin eğitim taleplerini desteklediğini ve şiddet olaylarını savunmadığını açıkladı.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Fransa'da eğitim sistemine yönelik başlayan protestoların kapsamı böylece birkaç gün içinde ciddi biçimde genişledi. 2 Ekim'de 400'den fazla okulun kapatılması ve derslerin uzaktan yapılması planlandı. Eğitim Bakanı Geffray'in öğrenci, veli ve eğitim çalışanlarının temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor.

BELÇİKA'DA DA ÖĞRENCİLER AYAKLANDI

Fransa’da başlayan eylemler sınır ötesine de taşındı. Belçika’nın Liege kentinde öğrenciler, farklı ortaöğretim kurumlarının önünde sabah saatlerinde eylem yaparak derslerin başlamasını engelledi.

Kentteki eylemler çok sayıda okulu etkiledi. Athenee de Fragnee, Athenee Royal de Montegnee, Institut Maria Goretti, College Saint-Barthelemy, Saint-Laurent, Saint-Sepulcre ve Institut Marie-Therese öğrencilerin protesto düzenlediği eğitim kurumları arasında yer aldı.

Bazı okullarda öğrenciler girişleri kapatarak diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin binaya girmesini önledi. Bazı bölgelerde ise eylemcilerin oluşturduğu gruplar kısa süre sonra dağılarak derslere dönülmesine izin verdi.

OKUL ÖNÜNDE ATEŞ YAKILDI

Liege’nin Hors-Chateau bölgesindeki Institut Marie-Therese önünde eylem sırasında tansiyon yükseldi. Okulun girişinin bulunduğu bölgede ateş yakılırken, olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Polisin açıklamasına göre bazı okulların çevresinde havai fişek türü patlayıcılar, yumurta ve elmaların yanı sıra bariyerler de fırlatıldı.

Eylemler Liege kent merkeziyle sınırlı kalmadı. Esneux, Vise, Angleur ve Soumagne bölgelerindeki bazı okullarda da öğrenciler protestolara katıldı.

Vise, Angleur ve Soumagne'daki bazı okullarda öğrenciler bir süre sonra eylemi sonlandırarak derslere dönerken, diğer eğitim kurumlarında protestolar devam etti. Bu okulların önünde öğrencilerin ve öğretmenlerin girişini engellemek amacıyla gözcü hatları oluşturuldu.

"ÖĞRENCİLERİN BAŞLATTIĞI SPONTANE HAREKET"

Polis ve yerel kaynaklar, eylemlerin herhangi bir öğretmen ya da sendikanın çağrısıyla başlamadığını, öğrenciler tarafından kendiliğinden organize edilen bir hareket olduğunu belirtti.

Öğrencilerin talepleri ise doğrudan eğitim koşullarına ilişkin. Protestocular, sınıflardaki öğrenci yoğunluğunun azaltılmasını ve okullarda yeterli sayıda öğretmenin görevlendirilmesini istiyor.

Öğrenciler ayrıca eğitim politikaları belirlenirken kendilerinin ve velilerin görüşlerinin daha fazla dikkate alınmasını talep ediyor. Eğitim hizmetinin herkes için erişilebilir olması da protestolarda öne çıkan başlıklardan biri.

Öğrenciler, eğitim alanında alınacak kararların kendi gelecekleri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaması gerektiğini savunuyor.

Belçika’daki eylemlerin, Fransa’da son günlerde yüzlerce okul ve üniversiteye yayılan öğrenci protestolarının ardından gelmesi dikkat çekti. Böylece eğitim koşullarına ilişkin öğrenci tepkileri Fransa sınırlarının ötesine geçerek Belçika’da da okul önlerine taşınmış oldu.