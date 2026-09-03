Eve giren vaşağı dronla kovaladılar

ABD’nin Washington eyaletine bağlı Kirkland kentinde açık pencereden bir eve giren vaşak, polis ve yaban hayatı ekiplerini alarma geçirdi. Ev sakininin 911 acil yardım hattını araması üzerine adrese geçen ekipler, vahşi hayvanı zarar vermeden tecrit etmek için teknolojiden faydalandı.

SALONA DRONE İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Eve giren doru vaşaktan korunmak ve hayvanı sıkıştırmak isteyen Kirkland Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binanın içine uzaktan kumandalı bir drone soktu. Cihazın pervanelerinden çıkan sesten kaçan doru vaşak yan odaya geçince kapı kapatılarak tecrit sağlandı. Daha sonra adrese gelen Washington Balık ve Yaban Hayatı Departmanı ekipleri, uyuşturdukları hayvanı Forbes Creek bölgesinde güvenli şekilde doğaya bıraktı.

EVDİKİ KEDİNİN PEŞİNDEN GELMİŞ

Emniyet yetkilileri, ağaca tırmanan maceracı doru vaşağın evdeki kedinin ilgisini çekmesi sonucu açık pencereden içeri atladığını değerlendirdiklerini bildirdi. Olay sırasında ev sahibinin ve kedinin herhangi bir zarar görmediği aktarıldı.

TEKNOLOJİ YABAN HAYATINDA SIKLAŞTI

Bünyesinde 17 lisanslı pilot ve 5 adet cihaz barındıran müdürlük, bu teknolojiyi 2022 yılından bu yana aktif olarak kullanıyor. Arama-kurtarma ve olay yeri incelemede kullanılan dronlar; Japonya'daki robot ayı müdahaleleri, New Mexico'daki ayı takibi ve Florida'daki köpek kurtarma operasyonlarında olduğu gibi yaban hayatı yönetiminde de giderek öne çıkıyor.