Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Dünya Sağlık Örgütü'nden hantavirüs müjdesi

Dünya Sağlık Örgütü'nden hantavirüs müjdesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, toplam vaka sayısının 3'ü ölümlü olmak üzere 13'te kaldığını belirterek, "Durum stabil olup, salgın sona ermek üzeredir" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Dünya Sağlık Örgütü'nden hantavirüs müjdesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından hantavirüs salgınına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Ghebreyesus, salgının başında Güney Afrika'da tespit edilen 2 vakanın tüm temaslılarının takip sürecinin tamamlandığını ve ek vaka bildirilmediğini açıkladı.

SALGIN SONA ERMEK ÜZERE

Ghebreyesus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Salgının başında Güney Afrika'da tespit edilen 2 vakanın tüm temaslıları takip sürelerini tamamlamış olup, ek vaka bildirilmemiştir. İspanya ve Hollanda'daki herkes için MV Hondius mürettebatı dahil olmak üzere, karantina ve takip süreleri de tamamlanmıştır. 25 Haziran itibarıyla 30 temaslı hâlâ takip altında. Toplam vaka sayısı 13 olarak kalmakta olup, 3 ölüm vakası dahil. Durum stabil olup, salgın sona ermek üzeredir."

33 ülkeyi alarma geçiren hantavirüs vakasında yeni gelişme! DSÖ son durumu açıkladı33 ülkeyi alarma geçiren hantavirüs vakasında yeni gelişme! DSÖ son durumu açıkladı

TEMASLILARIN TAKİBİ SÜRÜYOR

Ghebreyesus, İspanya ve Hollanda'daki temaslıların karantina ve takip süreçlerinin tamamlandığını belirterek, 25 Haziran itibarıyla 30 temaslının halen takipte olduğunu bildirdi. DSÖ Genel Direktörü, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"DSÖ, yanıt sürecine dahil olan tüm ülkelere işbirlikleri için teşekkürlerini sunar."

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Virüs Hantavirüs DSÖ
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro