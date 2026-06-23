33 ülkeyi alarma geçiren hantavirüs vakasında yeni gelişme! DSÖ son durumu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, MV Hondius adlı yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs vakasına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Ghebreyesus, salgının artık kontrol altına alınma aşamasına geçtiğini belirterek, gemide görev yapan kaptan ve mürettebatın büyük bölümünün karantina süreçlerini tamamladığını açıkladı.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, gemide tespit edilen vaka sayısı 13’te sabit kaldı. Bu vakalar arasında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. DSÖ, yeni vaka tespit edilmediğini ve bulaş zincirinin durma noktasına geldiğini vurguladı.

YOĞUN TAKİP SÜRECİ

Sadece gemi içi değil, küresel ölçekte de yoğun bir takip süreci yürütüldü. Virüsle temas ihtimali bulunan 33 farklı ülke ve bölgeden 600’den fazla kişi izleme altına alındı. Bu temaslıların yüzde 80’inden fazlasının 42 günlük gözetim sürecini tamamladığı kaydedildi.

DSÖ, salgının yayılımını kontrol altına almada iş birliği yapan ülkelere de teşekkür etti. İspanya, Hollanda, Yeşil Burun Adaları, Güney Afrika ve Birleşik Krallık’ın sürece aktif katkı sunduğu ifade edildi.

Ayrıca gemi kaptanı Jan Dobrogowski ile mürettebatın, yolcu güvenliğini sağlama konusundaki koordinasyon ve liderlikleri nedeniyle özel olarak takdir edildiği açıklandı.

"KONTROL ALTINA ALINDI"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı değerlendirmede “Vaka sayısı 13’te sabit kaldı. Artık bu salgını sonlandırmaya çok yakınız” ifadelerini kullandı.

DSÖ, kalan temaslıların da takibinin sürdüğünü ancak mevcut verilerin salgının kontrol altına alındığını güçlü şekilde desteklediğini bildirdi.