Dolly Parton'ın 450 milyon dolarlık mirası sahipsiz kaldı

Country müziğin dünyaca ünlü yıldızı Dolly Parton'ın 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yaklaşık altı dekatta kurduğu dev ekonomik imparatorluğun geleceği gündeme geldi. Forbes'un 2025 verilerine göre yaklaşık 450 milyon dolarlık servete sahip olan Parton, yalnızca şarkılarıyla değil, eğlence sektöründeki yatırımları ve ticari girişimleriyle de milyonerler ligine yükselmişti.

Parton'ın mirasının en değerli parçalarından biri, 3 binden fazla eseri kapsayan müzik kataloğu. "Jolene", "9 to 5" ve "I Will Always Love You" gibi dünya çapında bilinen şarkıların yer aldığı kataloğun 2025'te yaklaşık 120 milyon dolar değerinde olduğu hesaplanmıştı. Parton'ın yayın haklarını başka bir şirkete devretmek yerine kendi yapısı içerisinde tutması, ölümünün ardından şarkılarından elde edilen telif gelirlerinin yönetiminin de miras planı doğrultusunda devam etmesini mümkün kılabilecek önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

SERVETİN EN BÜYÜK PARÇASI: DOLLYWOOD

Parton'ın servetindeki bir diğer büyük kalem ise Tennessee'deki Dollywood tema parkı. Sanatçı, 1986'da parka ortak olmuş ve tesise kendi adını vermişti. Yıllar içerisinde Dollywood, Tennessee'nin en önemli turizm merkezlerinden birine dönüşürken Parton'ın marka imparatorluğunun da temel taşlarından biri haline geldi. Forbes, Parton'ın parkta önemli bir hisseye sahip olduğunu ve servetinin büyük bölümünün bu yatırımla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Parton'ın ölümünün ardından park yönetimi ise Dollywood'un faaliyetlerinin ve Parton'ın mirasının devam edeceğini açıkladı. Dollywood Başkanı Eugene Naughton, parkın Parton'ın değerlerini yaşatmayı sürdüreceğini belirterek, tesisin onun istediği gibi insanların bir araya geldiği bir yer olmaya devam edeceğini söyledi.

MİRASIN KİME KALACAĞI SIR GİBİ SAKLANIYOR

Parton'ın servetinin bundan sonra kimin kontrolüne geçeceği ise henüz kamuoyuna açıklanmış değil. Sanatçının eşi Carl Dean, Mart 2025'te hayatını kaybetmişti. Çiftin çocuğu bulunmuyordu. Bu nedenle mirasın geleceği konusunda gözler Parton'ın geniş ailesine, olası vakıf ve şirket yapılanmalarına çevrilmiş durumda.

ABD basınında yer alan haberlere göre Parton, mal varlığı ve miras planlaması konusunda son derece ketum davranıyordu. Hatta sanatçıyla uzun yıllar çalışan bazı iş ortaklarının dahi ölümünden sonra servetin nasıl yönetileceği konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmadığı aktarıldı. Bununla birlikte, miras uzmanları Parton gibi işlerini yıllarca profesyonel biçimde yöneten bir ismin kapsamlı bir estate planı hazırlamış olmasının oldukça muhtemel olduğunu belirtti.

AİLESİNE KARŞI CÖMERTTİ

Parton, Tennessee'de kalabalık bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Hayatının sonunda geride kardeşlerinin yanı sıra çok sayıda yeğen ve diğer aile üyelerini bıraktı. Çocuğunun olmaması nedeniyle mirasın aile içerisindeki dağılımı özellikle merak edilirken, yakın çevresinden aktarılan bilgilere göre servet konusunda büyük bir aile kavgası yaşanması beklenmiyor.

ABD basınına konuşan ve Parton'la yaklaşık 40 yıl çalışan bir kaynak, sanatçının ailesine karşı son derece cömert davrandığını ve servetin paylaşımı konusunda yıllar öncesinden düzenlemeler yapmış olabileceğini söyledi. Parton'ın yakınlarına "çok iyi baktığı" ve aile içerisinde ciddi bir anlaşmazlık beklenmediği aktarıldı.

HAYIR İŞLERİNE GİDEBİLİR

Parton'ın mirasının yalnızca ailesine bırakılmayacağına ilişkin beklentilerin en önemli nedeni ise sanatçının onlarca yıllık hayırseverlik geçmişi. 1988'de kurduğu Dollywood Foundation ve 1995'te başlattığı Imagination Library, onun en bilinen sosyal projeleri arasında yer aldı.

Özellikle Imagination Library aracılığıyla çocuklara ücretsiz kitap ulaştırılması, Parton'ın mirasının en kalıcı parçalarından biri haline geldi. Programın bugüne kadar dünya genelinde 300 milyondan fazla ücretsiz kitap dağıttığı bildirildi. Dollywood Foundation da Parton'ın ölümünün ardından onun çocuklar, aileler ve toplumlar için fırsat yaratma hedefini sürdüreceğini açıkladı.

SORU İŞARETLERİ SÜRÜYOR

Parton'ın hayatı boyunca eğitim, sağlık, afet yardımı ve çocuklara yönelik projelere yaptığı bağışlar da düşünüldüğünde, servetinin kayda değer bir bölümünün hayır kurumlarına aktarılması ihtimali güçlü görünüyor. Ancak sanatçının vasiyetinin veya miras planının ayrıntıları resmi olarak açıklanmadığı için bu konuda kesin bir dağılım bulunmuyor.

Böylece yoksulluk içinde başlayan hayatını müzik, girişimcilik ve hayırseverlikle 450 milyon dolarlık bir imparatorluğa dönüştüren Parton'ın ardından, geriye yalnızca milyarlarca kez dinlenen şarkılar ve Dollywood değil; geleceği hâlâ büyük ölçüde gizli tutulan dev bir miras planı da kaldı.