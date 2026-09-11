Dev markanın İsrail reklamı olay oldu! Dünyaca ünlü yıldız boykot çağrısı yaptı

Alman spor giyim devi Adidas, uzuv farklılığı bulunan kişilere yönelik hazırladığı “Single Shoe” (Tek Ayakkabı) hizmetinin İsrail’deki tanıtımında eski İsrail askeri Shalev Biton’a yer verince tartışmaların odağına yerleşti. Kampanya, İsrail’in Gazze’deki savaşının yol açtığı uzuv kayıpları üzerinden eleştirilirken, aralarında Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem’in de bulunduğu çok sayıda isim Adidas ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

KAMPANYA İSRAİL'DE YAYINLANDI

Tepkinin merkezindeki Biton, 2021’de İsrail ordusunda görev yaptığı sırada yaralandı ve sol bacağını kaybetti. İsrail kaynaklarına göre Biton, Gazze sınırı yakınında bir askeri aracın tanksavar füzesiyle vurulması sonucu ağır yaralandı. Tedavi ve uzun rehabilitasyon sürecinin ardından protez bacakla yeniden koşmaya başladı.

Adidas’ın İsrail’deki kampanyasında Biton, kendisi gibi engelli 10 sporcu ile birlikte yer aldı. Reklam filminde bir Adidas mağazasında tek ayakkabı deneyen Biton daha sonra dışarı çıkarak koşuyor. Kampanyanın poster ve videosunun İsrail dışındaki pazarlarda kullanılmadığı bildirildi.

GAZZE'DE ON BİNLERCE FİLİSTİNLİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesinde, reklamın Gazze’de binlerce kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bir dönemde yayınlanması etkili oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün mayıs ayında yayımlanan verilerine göre Gazze’de Ekim 2023’ten bu yana 5 binden fazla travmatik ampütasyon kaydedildi. Ayrıca 22 binden fazla ağır uzuv yaralanması bildirildi; yaşamını değiştiren yaralanmaların yaklaşık dörtte birinin çocuklarda görüldüğü belirtildi.

BOYKOT ÇAĞRILARI BAŞLADI

Filistin yanlısı aktivistler, Adidas’ın engellilere yönelik bir hizmetin yüzü olarak eski bir İsrail askerini seçmesini bu tabloyla karşılaştırarak şirketi eleştirdi. Sosyal medyada #BoycottAdidas etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılırken, kampanyanın kaldırılması ve markanın boykot edilmesi çağrıları kısa sürede uluslararası alana yayıldı.

"ADİDAS ELLERİNDE KAN OLAN BİR ADAMI SEÇTİ"

Tartışmaya katılan en tanınmış isimlerden biri ise İspanyol oyuncu Javier Bardem oldu. Bardem, Instagram hikâyelerinde Adidas’a yönelik boykot çağrılarını paylaşırken, “Adidas, ellerinde kan olan bir adamı seçti” ifadesini kullandı. Bardem’in paylaşımlarıyla birlikte kampanyaya yönelik tepkinin daha geniş kitlelere ulaştığı bildirildi.

Yazar Susan Abulhawa ve Pakistanlı yazar Fatima Bhutto’nun da Adidas’a yönelik boykot çağrılarını destekleyen isimler arasında olduğu aktarıldı.

ADİDAS'TAN ÖZÜR GELDİ

Tepkilerin ardından Adidas geri adım atarak özür açıklaması yaptı. Şirket, tartışmalı görselin İsrail’deki yerel ekip tarafından hazırlanan bir tanıtım kapsamında kullanıldığını ve bunun şirketin küresel reklam kampanyasının parçası olmadığını belirtti.

Adidas açıklamasında, “Yerel ekip tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir yerel etkinlikte kullanılan bir görselin endişelere ve sert tepkilere yol açtığının farkındayız. Asla incitici bir duruma yol açmak istememiştik; bu durumdan etkilenen herkesten özür dileriz” ifadelerini kullandı. Şirket ayrıca dile getirilen endişeleri kabul ettiğini ve geri bildirimleri ciddiye aldığını açıkladı.

Şirket ayrıca Single Shoe hizmetinin yalnızca İsrail askerlerine yönelik olmadığını vurguladı. Adidas, uygulamayı Ocak 2026'da Avrupa'da 23 ülkede başlattığını ve amputeler ile yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan kişilerin ayakkabıyı çift yerine tek olarak, yaklaşık yüzde 50 fiyatla satın alabilmesini amaçladığını açıkladı. Hizmetin daha sonra Asya ve Ortadoğu'daki başka pazarlara da genişletildiği belirtildi.

Böylece engelli sporcular için erişilebilirliği artırma amacıyla başlatılan bir Adidas hizmeti, İsrail-Gazze savaşı bağlamında markanın siyasi tartışmanın merkezine oturmasına neden oldu.